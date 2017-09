Cupsjokk for Lillestrøm: Vålerenga til sensasjonell finale

VALLE (VG) (VIF – LSK 1-0) Lillestrøm har syv landslagsaktuelle spillere og er Norges store cupspesialister, men mot Toppseriens middelhavsfarer kom de til kort.

Scoringen til Vålerengas Stephanie Ann Verdoia etter 17 minutter skilte lagene i cupsemifinalen til slutt – og Vålerenga er klar for finalen i Telenor Arena i november.

Det var det ikke mange som hadde trodd på forhånd.

Kontrasten mellom de to klubbene er nemlig enorm. Lillestrøm har en rekke spillere aktuelle for kommende landslagssamling. De har vunnet «The Double» tre år på rad. Ingen kan skilte med noe lignende i norsk toppfotball.

Denne sesongen har de kun tapt én seriekamp. Vålerenga er på sin side middelhavsfarer i årets Toppserie. De har tapt syv ganger og har aldri tidligere vært i en cupfinale for kvinner.

Verdoia sikret ledelse



Det var ingen stor forestilling de drøyt 600 fremmøtte ble vitne til på

Vålerenga kultur- og idrettspark lørdag formiddag. I ti grader og sur vind på Oslo øst var det vertene som tok kommandoen fra start.



Angrepstrioen Anne Lise Olsen, Elise Dana Krieghoff og Maren

Eithun Hauge var frempå noen ganger uten at det ble ordentlig farlig.



Først i det 17. minutt fikk de fortjent lønn for strevet.



Et flott angrep, der ballen gikk på én og to berøringer fant

veien til Olsen. Hun fyrte av fra rundt 16 meter. Ballen føk i stolpen hvor

Stephanie Ann Verdoia var først på returen. Amerikaneren hadde ingen problemer

med å bredside ballen i mål bak et passivt LSK-forsvar.

Reiten usynlig

I andre enden forsvarte Vålerenga seg godt. Kaptein Gunnhildur

Yrsa Jonsdottir pakket inn stjernespiller Guro Reiten i 45 minutter. De gangene gjestene hadde tilløp til sjanser, kom etter godt kombinasjonsspill på deres høyreside.



Det skjedde bare så sjeldent. Lillestrøms ene virkelige store sjanse kom i første omgangs siste spilleminutt. Et innlegg ble klarert rett i beina på Reiten. Med høyrebeinet smalt landslagsspilleren ballen like over nærmeste kryss. Men VIF slapp med skrekken og gikk i garderoben med en fortjent 1-0-ledelse.

Rolig for Betos



Den andre omgangen ble et eneste stort gjesp. Vålerenga forsvarte seg stort sett heroisk. Selv om LSK-trener Hege Riise tok ut både Guro Reiten og Synne Skinnes Hansen, klarte ikke erstatterne gjøre noen forskjell.

Kun ved et par innleggssituasjoner ble det farlig foran keeper Michelle Jenny Betos.

Dermed ebbet kampen ut i en solid 1-0-seier for et oppofrende Vålerenga på eget kunstgress.

PS: Avaldsnes møter Arna-Bjørnar i den andre cupsemifinalen klokken 16.00 lørdag.