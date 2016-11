Cuphelten Sherida feiret med den gravide kjæresten – ikke enig med LSK om ny kontrakt

HOTEL BRISTOL/FORNEBU (VG) (LSK Kvinner – Røa 2–0 e.e.o.). Først scoret hun et praktfullt mål. Så gikk cuphelten Sherida Spitse (26) på fest med sin gravide kjæreste for å feire enda en tittel med LSK-jentene.

Kongepokalen de poserer med for VGs fotograf under cupfinalebanketten på Hotel Bristol i Oslo sentrum er ikke det eneste trofeet for paret:

– Vi venter barn i april. Og vi gleder oss veldig, sier Lillestrøms ballsikre midtbanespiller Sherida Spitse.

Da hun banket 1–0 på halvspretten i 1. ekstraomgang virket løpet kjørt for en Røa-sensasjon. Og da Isabell Herlovsen headet inn 2–0 etter 13 sekunder av 2. ekstraomgang var alt avgjort på kunstgresset i Telenor Arena.

Les også: Eksperter og LSK-profiler kaller det tidenes beste lag

Jublet som Bebeto



Spitse markerte scoringen med en vuggebevegelse. En klar markering av baby-lykke. Først gjort av den brasilianske spissen Bebeto under fotball-VM i 1994. Og siden kopiert av mange kjente fotballspillere.

– Vi har vært sammen med 5,5 år, og nå skal vi ha barn sammen. 12. april er terminen, sier Jolien van der Tuin, nederlandsk hun også.

Mens paret tok oppstillingen i finstasen med kongepokalen på parketten i den elegante festsalen på Hotel Bristol lørdag kveld sang LSK-jentene av full hals i bakgrunnen: «Tre på rad ... tre på rad ... tre på rad..»

Tre ganger «The Double» er en historisk i norsk fotball. Spitse har alle seks pokalene. Men det er usikkert om hun blir. Hun vil gjerne, medgir hun til VG. Men først skal hun og Jolien til Nederland for å gifte seg. Myndighetene krever en juridisk kontrakt for at foreldre av samme kjønn skal få barn.

Artikkelen fortsetter under bildet!



DRONNINGENE AV NORSK FOTBALL: Her hever det suverene LSK-laget trofé nummer seks på tre år. Fra venstre Celine Pettersen, Ingrid Moe Wold, Isabell Herlovsen, kaptein Marita Skammelsrud Lund med kongepokalen, Lene Mykjåland, Emilie Bosshard Haavi og Marit Sandvei. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Jeg er vant med alle triumfene. Og så klart er jeg stolt av hva hun har fått til. Jeg er ikke verdens største fotballfan, men når Sherida scoret 1–0 følte også jeg enorm lykke, sier Jolien van der Tuim.

Det har hun all grunn til. Monica Knudsen, som takket av som LSK-trener med sin syvende tittel på seks sesonger, mener dominansen i stor grad kan tilskrives Sherida Spitse.

Sjekk denne: Erlandsen fortsetter i LSK: – Dette er min klubb

– Den viktigste



– Hun har vært den aller viktigste for å implementere denne spillestilen i Norge. Hun brakte inn en kultur vi har hatt sykt nytte av. Men vi måtte jobbe litt med henne også, fordi hun spilte sin egen keeper hver gang hun vant ballen, sier Knudsen til VG.

Nederlenderen var opplært til at spillet skulle begynne bakfra. Knudsen ønsket å gå hurtig i angrep når ballen ble vunnet i gunstige posisjoner.

– Toppseriens beste spiller. Pasninger, forståelse, pasningsfot – ingen er i nærheten. Det er bare for norske spillere å se hva som er mulig å lære seg, mener LSK-treneren som forsvinner sammen med Lene Mykjåland og Emilie Bosshard Haavi. Men hun tror nederlenderen blir.

– Jeg sier ja! Jeg tror det, sier Knudsen, men innrømmer at det første kontraktsutspillet Lillestrøm tilbød i sommer ikke var etter Spitses forventninger.

Tross suksessen må klubben kutte i budsjettet, og det betydde dårligere betingelser for Spitse enn hva hun har hatt.

Spilleren selv sier ingenting er avgjort. Men Isabell Herlovsen, kvinnen bak 2-0-målet – LSKs 132. for sesongen på 29 kamper – er derimot klar for to nye LSK-år. Og hun prøver å overtale Spitse til å slå pasninger i LSK-hallen også de neste årene.

– Det er vanskelig, hun skal ha en kontrakt hun skal leve av. Jeg håper etter at jeg skrev under, at det hjelper litt på. Hun er fantastisk spiller, sier Herlovsen til VG.

Etter seriegullet: Superlaget kan slå sprekker