«Caro» før EM-starten: – Veldig deilig

UTRECHT (VG) Endelig skal en skadefri Caroline Graham Hansen (22) få sjansen til å vise seg frem i et mesterskap igjen. Det begynner å bli noen år siden det skjedde sist.

– Dette blir veldig deilig. Jeg gleder meg. Det skal bli gøy å spille åpningskampen søndag, sier «Caro» etter å ha unnagjort den siste treningsøkten før EM-premieren mot vertsnasjonen Nederland her i Utrecht.

Og det blir litt av en ramme søndag kveld klokken 18.00. Stadion Galgenwaard er utsolgt. Det betyr nesten 24.000 tilskuere.

«Caro» var med på finalelaget som tapte 1-0 for Tyskland i Sverige i 2013. Men skader satte en stopper for VM i Canada, og skader ødela også deler av denne sesongen. Det er derfor Graham Hansen sier «det blir veldig spesielt» når hun igjen skal få spille – og forhåpentligvis – vise seg frem i et mesterskap.

– Det har vært mye «dritt» og jeg håper det skal bli et godt mesterskap både for det norske laget og meg personlig. Det er det man spiller for.

– Er det litt sånn at du må klype deg i armen fordi du er her?

– Nei, men man gleder seg. Det blir en utrolig flott ramme rundt kampene og så får man forhåpentligvis noen gode opplevelser utpå der.

Er 100 prosent



Hun fikk kanskje ikke den gode «opplevelsen utpå der» da hun avsluttet lørdagens treningsøkt med å terpe på avslutninger. Det var ikke spesielt imponerende – selv mot et tomt mål…

– Det spiller ingen rolle om ikke ting sitter dagen før dagen. Det er søndagen som gjelder, kontrer «Caro».

Men landslagssjef Martin Sjögren liker det han ser. Og han har sett det en stund, at 22-åringen er i slag igjen.

– Jeg er veldig glad for at hun er her og at hun er i 100 prosent fysisk form. Det kan vi se. Hun har kvaliteter som vi kan ha stor nytte av i dette mesterskapet. Så tror jeg det er flott for «Caro» å komme inn etter å ha vært skadefri i en halv sesong. Hun kjenner seg kampklar. Det er bare positivt.

Svensken tror Wolfsburg-proffen kan bli en joker.

– Utrolig moro



– Alle vet hva hun kan gjøre med en ball. Hun har sin egen spillestil, sier Sjögren og legger til at Graham Hansen har en viktig rolle i laget, fremfor alt i angrepsspillet.

– Det er utrolig moro å jobbe med henne. Hun er en veldig dyktig fotballspiller, sier svensken som får sin mesterskapsdebut på søndag.

For han blir det en ny opplevelse å spille foran 24.000 tilskuere. Maren Mjelde har gjort det før – og gleder seg.

– Akkurat det motiverer oss mer enn det skremmer oss. Vi er klar og ser frem til dette, sier Mjelde. Bergenseren med den fine skuddfoten, gjorde som Caroline Graham Hansen i går ettermiddag, og «finstilte» høyrefoten på frispark rett utenfor 16-meteren.