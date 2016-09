«Caro»-comeback: – Aldri vært i bedre fysisk form

Etter nok et leit skadeavbrekk er Caroline Graham Hansen (21) tilbake igjen. Denne gangen har Wolfsburg-spissen gjort en grundig jobb.

– Nå føles det bra. Jeg har aldri vært i bedre fysisk form enn jeg er nå, sier «Caro».

I kveldens EM-kvalifiseringskamp mot Kasakhstan i Molde gjør Hansen nok et comeback etter skade.

Det er ikke så ofte hun spiller landslagsfotball. De siste 22 månedene har hun bare spilt 334 minutter for Norge. Mens jumpers knee-skaden ødela VM og det meste av fjorårssesongen, sørget et brudd i leggbeinet i april i år for nye måneder på sidelinjen.

– Nå har jeg vært gjennom en tøff periode hvor jeg har fått seks-syv uker med knallhard trening i oppkjøringen med Wolfsburg, og så trente jeg to-tre uker alene før det. Etter at jeg ble skadd igjen måtte jeg ta et valg, og jeg ønsket å komme tilbake i så god form som mulig for at det skulle bli artig å spille igjen. Nå er jeg veldig fornøyd med hvordan ting er, fastslår 21-åringen som har gått glipp av de fire siste landskampene.

– Hadde flaks



Hun innrømmer at hun hadde en god porsjon «flaks» da hun ble skadd igjen i begynnelsen av april i semifinalen i den tyske cupen.

– Jeg fikk et brudd i fibulahodet, på toppen av leggbeinet. Men skaden kom i en situasjon hvor de fleste trodde at korsbåndet røk. Så det kunne tross alt ha gått mye verre.

Landslagstrener Roger Finjord er naturlig nok begeistret over å ha 21-åringen – Ada Stolsmo Hegerbergs makker på topp – spilleklar igjen.

– «Caro» har gjort en meget god fysisk jobb i skadeperioden. Det kan man se på henne og det hun gjør på trening. Hun er klar for en lang og god sesong, og vi unner henne en sesong uten skader, sa Finjord etter gårsdagens økt på Aker Stadion.

Viktige kamper



Norge har for lengst kvalifisert seg til neste års EM. Men kvalikkampene mot Kasakhstan (Molde) i dag og Israel (Ulsteinvik) mandag er likevel viktig nok for jentene.

– Vi håper å vise oss frem på en solid måte, vise at vi er et sterkt lag som kan forbedre de ujevne prestasjonene i de siste kampene. Så vil vi selvsagt avslutte kvalifiseringen med gode resultater, sier Caroline Graham Hansen.