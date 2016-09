Bohinen: – Ingen steder hvor spillerne har så mye makt som i Norge

Lars Bohinen (47) mener det er en «farlig vei å gå» hvis spillerne har så mye makt at de kan tvinge en trener til å gi seg.

– Sett utenfra virker det rart hvis det er spillergruppen som har ansvaret for at Roger Finjord følte at han ikke kunne fortsette som landslagstrener for kvinnene. Det burde være Norges Fotballforbund og styret som tar den avgjørelsen, sier Bohinen.

Etter den siste EM-kvalifiseringskampen mot Israel forrige mandag valgte Finjord å gi seg som trener fordi han følte han manglet tillit i spillergruppen. Dermed leder han ikke landslaget når jentene til sommeren skal forsvare EM-sølvet i Nederland.

– Det som har skjedd etterlater et inntrykk av at det er legitimt at spillere får påvirke hvem som er trener eller ikke. Det er en farlig vei å gå. Hvis spillerne ikke føler at de får «maks» ut av samarbeidet så er det likevel ingen grunn til å si opp en trener, sier Bohinen og drar paralleller til herrelandslaget hvor han spilte 49 kamper.

VANT KVALIK: Landslagssjef Roger Finjord tar en prat med toppfotballsjef Nils Johan Semb etter Israel-kampen. Noen timer senere trakk nordlendingen seg fra jobben. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Uhørt



– Det kan være at det var noen som mente man ikke fikk «maks» ut av landslaget med Drillo heller, men det var aldri noe snakk om at han skulle bort. Det var en annen kultur. De fleste av oss spilte i England, og der er det uhørt at spillere snakker på den måten. Jeg har aldri vært borti det.

Lars Bohinen mener norsk fotball utmerker seg negativt i så måte.

– Min erfaring er at det er ingen steder i Europa hvor spillerne tilsynelatende har så mye makt som de har her i Norge. Det er fordi ledelsen i klubbene i Norge har vært svake i mange år. Og nå har det også «krøpet» inn i NFF.

Den nåværende Sandefjord-treneren er klar på at det er styret som skal ansette og avsette trenere og også vite kriteriene.

– Det er resultatene som ofte er avgjørende, men selv da er det heller ikke greit å kvitte seg med en trener. Det kan være en lettvint løsning for mange. I utgangspunktet har trenere uoppsigelige kontrakter.

Sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, har dette utgangspunktet:

– Ledere må lede, trenere må trene og spillerne må spille. Jeg tror lederne i NFF er mer enn god nok til å avgjøre hvem som skal trene landslagene sine enn at spillerne skal bruke tid på det.

Lederen i Norsk Fotballtrenerforening, Teddy Moen, beklager at Finjord til slutt valgte å trekke seg.

– Burde vært med videre



– Når man er landslagssjef og kvalifiserer et lag til EM-sluttspill, så er det kutyme at man får forlenget kontrakten og leder laget i et sluttspill. Når det ikke skjer, må man stille spørsmålet hvorfor. Jeg synes det er beklagelig at vi er kommet i en situasjon hvor det i offentligheten kan se ut som vi avskilter en trener som normalt burde vært med videre, sa Moen til VG i forrige uke.

Moen, som denne uken har diskutert mener at NFF må gjøre en grundig evaluering av hva som skjedde rundt Finjord og hans rolle for å sikre seg at det ikke skjer påny.

– Uavhengig av at Roger valgte å trekke seg skal vi naturligvis ha en grundig evaluering av EM-kvalifiseringen slik vi alltid har når kvalifiseringen er sluttspilt, sier toppfotballsjef i NFF, Nils Johan Semb.