Ber NFF øke tilskuddet til kvinnene med 200 prosent

LSK Kvinner mener NFF deler ut altfor lite penger til kvinnefotballen. På fotballtinget kommer de til å be om at de årlige tilskuddene til Toppserien og 1.divisjon økes fra 17 til 50 millioner kroner.

– Det er stusslige summer som kommer fra NFF. Vi skal konkurrere mot helprofesjonelle spillere i Europa, jeg frykter at norsk kvinnefotball og landslaget blir hengende bak, sier LSK-styreleder og investor Per Berg til VG.

Mener herrene må dele med kvinnene

Klubben har sendt inn følgende forslag til årets forbundsting, som arrangeres 4-5 mars: øk bevilgningen til Toppserien og 1.divisjon til 50 millioner kroner årlig. Det utgjør en vekst på omtrent 200 prosent.

– Dere skriver at klubbene i dag får ca. 17 millioner på deling, hvordan kom dere frem til tallet 50?

– Skal vi konkurrere med de beste lagene internasjonalt må vi inn på det nivået. Da vil hver klubb få ca. 4-5 millioner. Det betyr at flere spillere kan få en bedre treningshverdag, svarer Berg.

Norges Fotballforbund skriver i det offisielle tingheftet, der forslaget er publisert, at det ikke finnes midler og at de ikke støtter LSKs initiativ.

Berg mener at pengene finnes hos herrene, og at disse nå må begynne å dele litt av kaken med kvinnene.

– Herrene får 250 millioner kroner årlig gjennom Fotball Media, Toppserien og 1. divisjon hos kvinnene får altså 17 fra NFF. Det er syv prosent. Jeg mener det er diskriminering, kvinner og menn får ikke like muligheter.

RIK ONKEL: LSK-styreleder og investor Per Berg. Her fra en kamp i LSK-hallen i 2012. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Varsler pengestopp

I forslaget skriver Lillestrøm at de har et budsjett på ca. 10 millioner kroner. Paris Saint-Germain, som laget møtte i Champions League, hadde et budsjett på 65 millioner.

– Det sier en del om nivået vi skal konkurrere på, sier Berg.

Han bekrefter at han og familien har åpnet lommeboken og tilført 40-50 prosent av LSK-budsjettet. Men investoren kommer med en dyster beskjed til de som har satt pris på millionene:

– Vi kan ikke tilføre så mye penger lenger. Det er for tøft, sier Berg.

Kritisk til gratis TV-avtale

Han reagerer også sterkt på at NRK fikk rettighetene til å vise Toppserien for 2017 til 2020, Berg og Lillestrøm hevder statskanalen fikk disse gratis.

– Der er jeg helt uenig i forbundets avgjørelse. Hadde de giddet å arbeide litt med det, ville det vært mulig å få inn penger. De må bygge opp produktet og jobbe med sponsorer, mener Berg.

– Hva mener du TV-avtalen til Toppserien er verdt?

– Med en god forhandler, kanskje 30 til 40 millioner kroner hvert år.

– Hva begrunner du det med?

– På kort sikt hadde man kanskje ikke gått i balanse. Men jeg mener at det er et potensiale her, se på kvinnefotballen i Sverige, se på håndballjentene og håndballherrene, for den del.

– Dårlig utgangspunkt

«Vår felles utfordring er at medierettighetene til Toppserien, så langt, har hatt en svak markedsverdi. En har ikke klart å generere inntekter som overstiger produksjonskostnadene. For å sikre at Toppserien vises i ulike mediekanaler har det vært nødvendig å tilby rettighetene til en svært lav pris», skriver Forbundsstyret i en kommentar til forslaget.

NFFs kommunikasjonssjef, Yngve Haavik, sier NFF ikke vil kommentere saken utover det som står i tingheftet.

Der skriver Forbundsstyret blant annet at de har økt budsjettet for «toppklubbutvikling kvinner» med 2,85 millioner i 2017.

– Hvordan tror du forslaget blir mottatt på tinget, Berg?

– Så lenge NFF er negative, er det jo et dårlig utgangspunkt. Men det er bra hvis vi får dette frem i lyset og får en debatt, svarer han.

