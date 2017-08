Avaldsnes vant skjebnekampen – avanserte i Champions League

(Avaldsnes – Spartak Subotica 2-0) Avaldsnes hadde kniven på strupen, og måtte slå serbiske Spartak Subotica. Det klarte de.

Dermed er de klare for 16-delsfinale i årets Champions League for kvinner. Scoringer fra Daiane og Chloe Logarzo sørget for at den norske toppserieklubben er klar for utslagsrundene.

Lillestrøm Kvinner var blant de 21 forhåndskvalifiserte lagene til utslagsrunden, og mandag, etter at de siste kvalifiseringskampene ble spilt, kan Norge nå smykke seg med to deltagende lag i den gjeve turneringens finalerunder.

Avaldsnes er gjennom kvalifiseringen, som ett av de elleve lagene som nå har sikret seg en plass blant de 32 beste.

16-delsfinalen trekkes 1. september.



Gruppevinner



Rogaland-klubben vant samtlige av sine kamper i kvalifiseringsgruppe ni. Den første endte med 2-1-seier over Breznica, før Qiryat GAT ble nedsablet med hele 2–6.

Spartak Subotica vant i likhet med Avaldsnes sine første to kamper, og dermed ble det en ren gruppefinale i Niksic mandag. Serberne ble et par nummer for små i den siste og avgjørende kampen. Spartak Subotica ble redusert til ti spillere like før full tid.

Avaldsnes avanserer dermed som gruppevinner med ni av ni mulige poeng.

Avaldsnes stilte med følgende lag: Kathlynn Fraine – Ingrid Ryland – Andreia Rosa, Daiane, Gema Simon – Chloe Logarzo, Francielle, Meryll Abrahamsen – Emily Gielnik, Cecilie Pedersen, Elise Thorsnes.

I tillegg kom Nathalie Utvik, Hanna Dahl og Anna Jøsendal inn for det norske laget.

Saken oppdateres!