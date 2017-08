Avaldsnes tapte duellen mot gullrivalen: – Utrolig bittert

LILLESTRØM (VG) (LSK - Avaldsnes 1-0) Avaldsnes kom på besøk til LSK-hallen med et håp om å «knuse» rivalen på deres eget gress. Det gikk ikke.

– Det er ikke kjekt å tape i kveld. Vi føler vi nærmer oss LSK mer og mer for hver kamp vi spiller, og vi har sjansen til å avgjøre selv i dag. Men så slipper vi inn et drittmål, og det holder ikke mot slik motstand. Det er utrolig bittert, sier Avaldsnes' Elise Thornes til VG.

Kveldens toppkamp i LSK-hallen ble på forhånd omtalt som en aldri så liten «seriefinale», til tross for at det ennå er tidlig på høsten. Kampen om gullet er spådd å stå mellom de to toppklubbene, og før avspark var det Avaldsnes som toppet tabellen, ett poeng foran LSK - riktignok med én kamp mer spilt.

Oppgjøret mellom topplagene ble en jevn batalje. Men i andre omgang satte LSK-trener Hege Riise inn Silje Blakstad. Det skulle vise seg å være et lurt trekk.

Ti minutter før slutt banket hun ballen i mål bak Avaldsnes-keeper Katlynn Fraine, og sørget for både å bli matchvinner og sende LSK tilbake på tabelltopp.

Leste du? Herlovsen mistet sine ufødte tvillinger

Tror på lang gullkamp



– Det var viktig å vinne i dag. Vi har én kamp mindre spilt, og vinner vi den også, har vi skaffet oss en bitteliten luke. Det er to gode lag som kjemper om gullet, og jeg tror ikke noen av oss kommer til å gi bort mange poeng i høst, sier LSKs Emilie Haavi til VG.

Elise Thornes tror ikke gullkampen er kjørt til tross for kveldens knepne tap - det er ennå tidlig på høsten, og mange tette oppgjør som skal spilles. Landslagsprofilen krysser fingre for at det ennå skal være mulig å vippe «the double»-vinneren fra både 2014, 2015 og 2016 ned fra tronen.

– Det er mange kamper igjen, og LSK har et tøft kampprogram på slutten. De kan gå på smeller mot antatt dårligere lag, sier hun.

Avaldsnes-trener Per Inge Jacobsen oppsummerte 1-0-tapet som bittert, og irriterte seg over måten baklengsmålet kom på. Men også han er tydelig på at høsten ennå er lang.

– Vi må konsentrere oss om å vinne de sju siste kampene. Gjør vi det, vinner vi serien. Så enkelt er det. Det blir en tøff sesong for begge lag, med mange kamper. Det er den som klarer å disponere mannskapet best som drar i land dette, sier han til VG.

Leste du denne, fra Avaldsnes-lederen? Vi trenger ikke utvalg, vi trenger 11 mill.

To ganger tverra



Første omgang i LSK-hallen ble nøyaktig så jevn som det på forhånd var spådd, og de første minuttene av kampen viste to offensive lag. Lillestrøm åpnet med overtak, men Avaldsnes produserte de første, brukbare sjansene.

Statistikken talte mot gjestene før kveldens kamp, av 11 møter mellom rivalene sto LSK med ti seire og én uavgjort. Men det var Avaldsnes som fikk fram det første gispet fra publikum: Da halvtimen var spilt la Elise Thornes an til skudd fra distanse, og vartet opp med en klasseavslutning. Men centimeterne var ikke på hennes side, og skuddet smalt i metallet bak LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand.

LSK ville ikke være snauere. I løpet av det siste kvarteret av omgangen skrudde hjemmelaget tempoet opp et hakk, og det ga resultater - nærmest kom Ingrid Marie Spord da hun ekspederte et innlegg fra Synne Skinnes Hansen rett i tverrliggeren.

Debattinnlegg: NFFs storsatsing på kvinnefotball tilsvarer tre par fotballsko

En jevn omgang, og 1-1 i tverrliggertreff oppsummerte de første 45 minuttene greit. Med en uhyre jevn tabellsituasjon var det ingen av lagene som hadde spesielt lyst til å gå på poengtap - men likevel framsto både LSK og Avaldsnes offensive. Begge lag fikk mange overgangsmuligheter gjennom kampen, men for lite presisjon i pasningsspillet stoppet de fleste forsøkene.

Mer tverrligger-show



LSK åpnet sterkt i andre omgang, og skapte mange farligheter foran Avaldsnes-boksen. Emilie Haavi, som nylig kom tilbake fra et utenlandsopphold i Boston Breakers, kom inn like etter pause og viste at hun ikke vil ha noen problemer med å prege LSK-laget gjennom høstsesongen.

I det 69 minutt kom tverrliggertreff nummer tre for dagen. Anja Sønstevold fosset nedover venstrekanten, og la et godt innlegg inn i feltet. Der ventet Marte Berget, som fikk hodet på ballen - men headingen smalt i metallet.

LSK fulgte opp med flere hvasse angrep, uten å få satt ballen i nettet.

Ikke før lystavla i hallen viste 81 minutter. Et LSK-brudd sendte ballen opp mot Marte Berget, som hadde med seg toppscorer i Toppserien, Guro Reiten. Reiten fikk ballen på rundt 20 meter, hun så at innbytter Silje Blakstad kom i turbofart på høyrekanten, og la en perfekt stikker inn i feltet.

Blakstad var kontant, og banket ballen til side for Avaldsnes-keeper Katlynn Fraine og i mål.

Les NFFs debattinnlegg-svar: NFF «grunnleggende kvinnediskriminerende»?