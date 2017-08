Ada Hegerberg til VG: – NFF har en jækla lang vei å gå

LYON (VG) Ada Stolsmo Hegerberg (22) tar et knallhardt oppgjør med ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF) etter å ha valgt å si nei til landslaget.

– Jeg mener at NFF har en jækla lang vei å gå. Og akkurat nå er det ikke plass til meg der. Det er så enkelt som det. Jeg har i hvert fall gjort mitt for å prøve å legge frem det jeg ikke synes har vært godt nok, sier Hegerberg til VG.

Bakgrunn: Hegerberg sier nei til landslaget

Tirsdag ettermiddag kom sjokkmeldingen om at den norske Lyon-stjernen sier nei til landslaget. Dagen derpå tar Hegerberg, etter en halvannen times treningsøkt på formiddagen, imot VG på et hotell midt i Frankrikes nest største by.

Kritisk til kommunikasjonen

Det store spørsmålet er: Hvorfor velger Norges største stjerne, som 22-åring, å gi seg på landslaget?

– Det handler om helheten rundt det: Ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring. Det har også vært et stort sprik i evalueringen og hvordan man skal ta det videre etter nedturen i EM, sier Hegerberg.

Hun er kritisk til måten ledelsen rundt det norske landslaget har kommunisert til spillerne.

– Det har ikke vært god nok kommunikasjon, enten det har gått bra eller dårlig. Det har ikke vært på plass. Det merker du også i ettertid av min avgjørelse om å gi meg, sier Hegerberg.

Refser Sjögren og Semb

22-åringen uttrykker seg sterkt kritisk til måten NFF har kommunisert på i etterkant av at nyheten om avgjørelsen kom tirsdag ettermiddag. Hun sikter blant annet til disse intervjuene med toppfotballsjef Nils Johan Semb og landslagstrener Martin Sjögren:

– Vi kom egentlig til enighet om å komme med en felles pressemelding. Jeg hadde aldri noen intensjon om å skape noe styr. Når jeg får høre de kommentarene som kommer fra både Sjögren og Semb i ettertid, om at de er veldig skuffet over min beslutning, så tenker jeg at det er en hersketeknikk fra deres side. De prøver å fremstille meg som den som svikter laget og ikke blir med på veien tilbake. Det er en hersketeknikk. For samtidig klarer de ikke å se på seg selv heller, og hva som kam gjøres bedre. De ser ikke noe behov for at de trenger forandringer, sier Hegerberg.

«Helt sykt. Nesten ikke til å tro», er blant reaksjonene som har kommet etter 22-åringens avgjørelse.

Hegerberg blir inntil videre stående med 38 mål på 65 landskamper for Norge.

Lagerbäck sammenligner Ada Hegerberg med Zlatan Ibrahimovic:

Saken oppdateres!