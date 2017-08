Ada Hegerberg til VG: – Har vært inne i en liten sorgdepresjon

LYON (VG) Ada Stolsmo Hegerberg (22) tar et knallhardt oppgjør med ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF) etter å ha valgt å si nei til landslaget.

– Jeg mener at NFF har en jækla lang vei å gå. Og akkurat nå er det ikke plass til meg der. Det er så enkelt som det. Jeg har i hvert fall gjort mitt for å prøve å legge frem det jeg ikke synes har vært godt nok, sier Hegerberg til VG.

Tirsdag ettermiddag kom sjokkmeldingen om at den norske Lyon-stjernen sier nei til landslaget. Dagen derpå tar Hegerberg, etter en halvannen times treningsøkt på formiddagen, imot VG på et hotell midt i Frankrikes nest største by.

PREGET: Ada Hegerberg møtte VG på Hotel Charlemagne, i sentrum av Lyon, dagen etter å ha valgt å si nei til landslaget. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

Hun er åpenbart fortsatt preget av det hun kaller en svært vanskelig avgjørelse. Tonen er alvorlig, smilet dukker sjelden opp.

– Det er ingenting å legge skjul på. Det har vært knalltøft. Jeg har vært inne i en liten sorgdepresjon på veien til denne avgjørelsen. Jeg har vært veldig stolt over å kunne spille på landslaget. Det har vært veldig viktig for meg. Jeg prøver bare å komme videre, og jobbe hardt for å nå nye mål, sier Hegerberg.

– Hva skal til for at du kommer tilbake på landslaget?

– Jeg har lagt frem noen punkter som ledelsen kan ta til etterretning, så får vi se om det blir noen forandring. Akkurat for øyeblikket så ser jeg ikke hvordan det skal bli forandring, og om den tiden kommer.

– Kan du ha spilt din siste landskamp?

– Det ligger i det svaret jeg ga akkurat nå. Det er en pause, men jeg kan også fort ha spilt min siste landskamp. Vi får se hva tiden bringer, sier Hegerberg.

– Kan bli sett på som et egoistisk valg

– Burde ikke du, som Norges største stjerne, ta ansvar for å lede Norge opp igjen når det går som dårligst, i stedet for å forlate landslaget?

– Det kan bli sett på som et egoistisk valg, og det er faktisk sånn at jeg har valgt å tenke på meg selv i denne saken. Jeg ønsker å fokusere all energien min på Lyon og videreutvikle meg som spiller. Det handler ikke om at jeg stikker fra når det går dårlig, eller at jeg er feig, sier Hegerberg og fortsetter:

– Jeg har stått i stormen når det har gått dårlig. Men det handler om at det var eneste utvei for meg akkurat nå. Først og fremst fordi jeg har følt meg som en dårligere fotballspiller når jeg har dratt hjem fra samlinger. Det var den eneste beslutningen jeg kunne ta for å kunne fortsette videre.

Etter en formiddagsøkt på treningsanlegget til Lyon, som ligger en 20 minutters kjøretur utenfor sentrum, tok Hegerberg seg tid til å signere noen autografer til unge supportere som ventet utenfor portene:

POPULÆR: Her signerer Ada Hegerberg ballen til en ung jente, kledd i fullt Lyon-tøy, ved utgangen til treningsanlegget til klubben. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– For veldig mange unge jenter er landslaget den aller største drømmen. Kan det sende feil signaler når den største stjernen velger å si nei til Norge?

– Det er en del av konsekvensene. Samtidig håper jeg at dette kan gi forandring for unge jenter som kommer opp. Det skal være en ambisjon og en drøm å spille for det norske landslaget, men akkurat sånn som det fungerer nå, har jeg valgt å ta denne beslutningen. For jeg passer ikke inn. Det oppfyller ikke målene til det jeg tenker skal være et landslag. Når du ikke får uttrykke deg på et landslag, så er det vanskelig å få frem kvalitetene sine. Jeg ønsker bare at dette kan skape en forandring, sier hun.

Kritisk til kommunikasjonen

Hegerberg understreker flere ganger at det er ledelsen i NFF og rundt det norske landslaget som er grunnen til at hun gir seg.

– Det handler om helheten rundt det: Ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring. Det har også vært et stort sprik i evalueringen og hvordan man skal ta det videre etter nedturen i EM, sier Hegerberg.

Hun er kritisk til måten ledelsen rundt det norske landslaget har kommunisert til spillerne.

– Det har ikke vært god nok kommunikasjon, enten det har gått bra eller dårlig. Det har ikke vært på plass. Det merker du også i ettertid av min avgjørelse om å gi meg, sier Hegerberg.

Refser Sjögren og Semb

22-åringen uttrykker seg sterkt kritisk til måten NFF har kommunisert på i etterkant av at nyheten om avgjørelsen kom tirsdag ettermiddag. Hun sikter blant annet til disse intervjuene med toppfotballsjef Nils Johan Semb og landslagstrener Martin Sjögren:

– Vi kom egentlig til enighet om å komme med en felles pressemelding. Jeg hadde aldri noen intensjon om å skape noe styr. Når jeg får høre de kommentarene som kommer fra både Sjögren og Semb i ettertid, om at de er veldig skuffet over min beslutning, så tenker jeg at det er en hersketeknikk fra deres side. De prøver å fremstille meg som den som svikter laget og ikke blir med på veien tilbake. Det er en hersketeknikk. For samtidig klarer de ikke å se på seg selv heller, og hva som kam gjøres bedre. De ser ikke noe behov for at de trenger forandringer, sier Hegerberg.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb og kommunikasjonssjef Svein Graff har ikke besvart VGs henvendelser i 15.30-tiden, mens Martin Sjögren melder at han sitter i et møte og ikke kan svare VG for øyeblikket.

«Helt sykt. Nesten ikke til å tro», er blant reaksjonene som har kommet etter 22-åringens avgjørelse. Hegerberg blir inntil videre stående med 38 mål på 65 landskamper for Norge.