ULSTEINVIK/OSLO (VG) I dag lanseres «FIFA 17», og Ada Stolsmo Hegerberg (21) er rangert som verdens sjette beste spiller når det norske kvinnelandslaget gjør sitt inntog i det svært populære spillet.

– Det er dritkult! Jeg har ikke Playstation, men nå må jeg komme meg i gang igjen og få meg et par kamper, sier Hegerberg til VG etter å ha scoret tre av Norges mål i 5-0-seieren mot Israel for en drøy uke siden.

Hun banket inn scoringer for Lyon og Norge sist sesong, og ble kåret til «Europas beste spiller» samtidigsom Cristiano Ronaldo vant den mannlige kåringen. Denne sesongen har hun scoret fire mål på de to første Lyon-kampene i ligaen, og seks mål på de fire siste landskampene.

NUMMER TRE: Den brasilianske stjernen Marta i aksjon mot Frankrike i en kamp 16. september. Rosengård-spilleren er på tredjeplass. Foto: Jeff Pachoud , AFP

Nå kan hun bruke fritiden på å banke inn scoringer med sin virtuelle utgave også. 21-åringen har spilt tidligere utgaver av FIFA, og gleder seg stort over at hun er i det gode selskap på toppen av rankinglisten.

– Det er bra navn der. Det er ikke feil å være som nummer seks på en slik liste. Men det er ikke det at jeg med på FIFA 17 som gjør at selvtilliten min vokser – det er de små tingene i hverdagen – men dette er en kul bonus, sier en fornøyd Hegerberg.

Blant andre er hun på «topp ti»-lista sammen med den brasilianske stjernen Marta som til daglig spiller spiss i svenske Rosengård.

– Det er tøft at en spiller som Marta er nummer tre. Hun er over 30 år og holder det gående. Hun er like rå som for noen år siden. Det er også motivasjon i seg selv. Jeg er 21 og har en del år igjen, gliser Hegerberg.

Her er de beste kvinnelige fotballspillerne ifølge EA Sports:

1. Carli Lloyd, midtbanespiller på USA/Houston Dash – FIFA-poeng: 92

2. Megan Rapinoe, venstre kantspiller USA/Seattle Reign – FIFA-poeng: 91

3. Marta, offensiv midtbanespiller/spiss Brasil/Rosengård – FIFA-poeng: 89

4. Christine Sinclair, spiss Canada/Portland Thorns – FIFA-poeng: 89

5. Amandine Henry, midtbanespiller Frankrike/Portland Thorns - FIFA 17-poeng: 88

6. Ada Stolsmo Hegerberg, spiss Norge/Lyon - FIFA 17-poeng: 88

7. Becky Suerbrunn, midstopper USA/Kansas City - FIFA 17-poeng: 87

8. Alexandra Popp, spiss Tyskland/Wolfsburg - FIFA 17-poeng: 86

9. Dzsenifer Marozsan, midtbanespiller Tyskland/Lyon - FIFA 17-poeng: 86

11. Alex Morgan, spiss USA/Orlando Pride – FIFA 17-poeng: 86

10. Nilla Fischer, midtstopper Sverige/Wolfsburg - FIFA 17-poeng: 86

12. Tobin Heath, venstre kantspiller USA/Portland Thorns – FIFA 17-poeng: 86

13. Julie Johnston, midtstopper USA/Chicago Redstars – FIFA 17-poeng: 86

