Ada Hegerberg etter 5-2-seier: – Under pari

HAUGESUND (VG) (Avaldsnes – Lyon 2-5) Ada Hegerberg (21) skal ikke beskyldes for å ta av etter å ha scoret mål, skaffet straffespark – og vunnet 5-2.

Lyon vant til slutt komfortabelt mot Avaldsnes i 16-delsfinalen i Champions League, uten at den norske spissen var superfornøyd.

– Jeg synes vi egentlig gjør en litt under pari-kamp, i forhold til det vi kan gjøre. Men herregud, vi scorer fem mål og tar med oss det videre, sier Hegerberg til VG.

På forhånd ble Avaldsnes omtalt som «sjanseløse», men den lille klubben fra Karmøy vant likevel mange nye hjerter foran hele 4619 tilskuere. Det er det største publikumstallet på en kvinnekamp i Norge – hvis vi ser bort fra landskamper og cupfinaler.

– Jeg fikk helt gåsehud da jeg gikk ut på banen, beskriver Hege Hansen, en av Avaldsnes beste spillere i kampen mot Europas beste lag.

Hegerberg fikset straffespark og scoret – til slutt



Lyon kom til Haugesund stadion med Europas beste spiller, Ada Hegerberg, i spissen – og et gedigent favorittstempel. Norsk Tipping ga 1,08 i odds på Lyon-seier. Og VG-kommentator Trond Johannessen beskrev Norges nest beste lag som sjanseløse til å gå videre.

Med tanke på at returkampen i Frankrike gjenstår har Johannessen ordene sine i behold, men Avaldsnes ga likevel Lyon tøffere motstand enn mange hadde trodd på forhånd. I hvert fall i én time. De siste 30 minuttene kom klasseforskjellen tydelig til syne.

– Kjempebra at de fikk til en sånn ramme. Bra flomlys og en herlig kveld for Champions League. De scoret to mål og det ble en fin festkveld for hele publikummet som var her. Samtidig som vi leverer høyklasse-fotball til tider, sier Hegerberg.

Hun fikset straffesparket som ga Lyon-ledelsen, men skjøt både via keeper i stolpen og misbrukte en gedigen sjanse før hun til slutt fikk scoringen hun tørstet etter. Og som fastsatte sluttresultatet til 2-5. Landslagsspissen kastet seg frem på et innlegg og banket ballen opp i nettaket.

Det var en klassescoring av en klassespiss.

– Det er jo instinkt, da. Det er noe jeg har øvd på i hele min karriere, så det bare ligger der, sier Hegerberg til VG.

– Det virket som du var sugen på den scoringen?

– Det er jeg i hver kamp. Det er ikke noe mer enn det, svarer 21-åringen.

Thorsnes tente håpet for Avaldsnes



Avaldsnes kom imidertid til kampens første sjanse. Etter fire minutter kjempet Elise Thorsnes seg til en brukbar posisjon, men hurtigtogets avslutning gikk til side for Lyon-målet.

Det skulle bare gå et par minutter før Ada Hegerberg presenterte seg. Hun ble revet i bakken i kamp med to Avaldsnes-spillere og fikk straffe. Den satte japanske Saki Kumagai sikkert i mål.

Etter 20 minutter økte Lyon ledelsen etter et glimrende angrep. Eugenie Le Sommer spilte vegg med Dzsenifer Maroszan før hun avsluttet presist bak Madalyn Schiffel.

Men så kjempet Avaldsnes seg inn i kampen. Hege Hansen la et strålende innlegg som Elise Thorsnes headet i mål.

Klasseforskjell de siste 30 minuttene



Tre minutter etter pause økte imidlertid gjestene igjen. Camille Abily utnyttet en dårlig Maren Mjelde-klarering og satte ballen i mål. Mjelde, som for øvrig lenge var god sammen med høyrekanten Hege Hansen.

Og det var de to som sto bak 2-3-reduseringen. Mjelde regisserte, Hansen skjøt ballen i mål fra skrått hold.

Men den siste halvtimen ble tung for et Avaldsnes som nesten ikke fikk låne ballen. Selv om Karmøy-laget skapte solide seks målsjanser scoret Lyon ytterligere to ganger.

Det siste signert Ada Hegerberg.

Dermed er spenningen ute av ballongen før returkampen, men det var likevel en vakker kveld for fotball og en underholdende kamp foran et rekordstort publikum i Haugesund. Og at hjemmelaget skapte seks store sjanser mot den regjerende Champions League-mesteren var nesten mer enn Maren Mjelde hadde trodd på forhånd.

– Det er flere sjanser enn vi har skapt mot Lillestrøm i år, sier landslagskapteinen til VG.

– De var skarpe på overgangene sine, men det visste vi på forhånd. Vi scorer fem mål og er fornøyde, sier Ada Hegerberg.

