(Kristiansund – Haugesund 3-2) To taktiske grep fra KBK-trener Christian Michelsen sørget for nok en seier på hjemmebane. Men æren vil ikke treneren ha selv.

Kristiansund kom tilbake tre ganger mot Haugesund i en svært innholdsrik andreomgang på Nordmøre. Fem scoringer, to selvmål og en sen matchvinnerscoring av Jean Alassane Mendy (27) sørget for KBKs tredje seier av fem mulige på eget gress.

– Jeg tror det var min første berøring på ballen. Jeg fikk et bra treff og det var virkelig godt å score, sier Mendy til VG.

0 Kristiansund BK 0 Haugesund

Seks minutter før full tid byttet Michelsen inn Mendy for en svak Daouda Bamba. Og 27-åringen brukte kun en berøring på å stange inn seiersmålet to minutter senere.



– Det var en ekstremt deilig seier, forklarer Michelsen til VG etter at pulsen har senket seg til normalt nivå.

– Det er viktig å glede seg over oppturene, for vi vet at det kanskje ikke kommer så mange av de i år.

Vil ikke ha æren for seieren

Han vil likevel ikke ta æren for at to av hans tre innbyttere noterte seg for scoring. Sondre Sørli (21) kom inn etter 50 minutter for Liridon Kalludra og driblet seg like greit gjennom hele Haugesund-forsvaret før han satte inn 2-1.

– Det er spillerne som kommer inn som gjør at det blir gode bytter. Vi har en sterk mental gruppe der spillere tåler å sitte på benken, samtidig som de er ekstremt sultne når de kommer inn. Da har man et luksusproblem, fortsetter Michelsen.

Han er klar på at det er på hjemmebane KBK må plukke poeng denne sesongen, og omtaler Kristiansund Stadion som et «aldri så lite fort».

Scoring i fire hjemmekamper på rad, syv av ni mål og ti av 11 poeng er alle plukket på eget gress. Det gir tro på nok poeng til å holde seg i den gjeveste divisjonen.

– Det blir nøkkelen i årets sesong. Det er her vi legger fundamentet for å holde oss oppe i Eliteserien, avslutter Michelsen.

Gamlelæreren på tribunen

Michelsen skryter også uhemmet av publikum i Kristiansund. Mot Haugesund var det også en debutant på tribunen. Michelsens barneskolelærer Birgit Jordahl var på sin aller første fotballkamp og fikk se sin tidligere elev sørge for tre poeng til Kristiansund.

– Det var kjempekos å se henne på tribunen. Det var hennes aller første fotballkamp noensinne. Hun var læreren min på barneskolen, sier Michelsen.

Han beskriver gløden rundt klubben på nordmøre lyser sterkt, selv om klubben ligger langt ned på tabellen.

– Det er mange som støtter oss og vi føler litt på den samlede kraften. Vi gleder oss til kamp, publikum gleder seg til kamp og målet er å bli så gode at motstanderne ikke gleder seg til kamp mot oss, avslutter Michelsen.

PS! KBK var sist på ballen på alle fem scoringene. Sean McDermott og Dan Peter Ulvestad scoret begge selvmål mot FKH.