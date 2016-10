To med Hells Angels-tilknytning pågrepet for vold mot HamKam-spiller

De to mennene er danske statsborgere, og politiet har krevd dem utlevert.

Den ene ble pågrepet i Sverige, den andre i Danmark. Etterforskningen tilsier at de har tilknytning til Hells Angels, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

HamKams Franck Semou ble slått med hammer og påført kraniebrudd da han ble overfalt av to menn på vei hjem fra trening i forrige måned.

Vil ikke kommentere motiv

Politiet har brukt store ressurser på å etterforske overfallet, og fant spor som gikk i retning av de to mennene, som er i henholdsvis 20- og 40-årene.

– Vi anmodet om pågripelse og utlevering av de to mennene, med bistand fra politi i Sverige og Danmark. Den er nå effektuert, sier politiadvokat Magnus Schartum-Hansen til VG.

Han ønsker ikke å kommentere motivet for overfallet mot fotballspilleren.

– Det er en sentral del av etterforskningen, sier politiadvokaten.

Kraniebrudd

– Jeg var på vei hjem fra trening da to stykker kom mot meg utenfor Briskeby. De spurte om jeg kjente en eller annen, men jeg svarte at jeg ikke visste, og at jeg ikke er herfra. Idet jeg sa det tok han ene tak i meg og la meg i bakken, før han andre kom bakfra og slo meg i hodet med noe, fortalte Semou til Hamar Arbeiderblad etter overfallet..

Semou tilbrakte natten på sykehus. Der ble det påvist at han hadde pådratt seg kraniebrudd.

Semou har vært en av HamKams beste spillere denne sesongen i 2. divisjon. Etter voldsepisoden var han ute for resten av sesongen.

