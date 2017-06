CARDIFF (VG) Om ikke det er en krigssone, så er det unntakstilstand når Cardiff forbereder seg til årets største fotballkamp.

Terrorfrykten møter deg på hvert gatehjørne foran kveldens Champions League-finale mellom Real Madrid og Juventus.

Alle vesker sjekkes hvis du skal inn på «Champions League-festivalen» ved Cardiff Bay, og i sentrum av byen er det lettere kaotisk: Veier sperres, kumlokk forsegles, i lufta henger helikopter, froskemenn skal ha sjekket under vann og det er politi å se absolutt overalt, eller «Heddlu», som waliserne kaller dem.

GODT OPPASSET: Denne mannen, med Juventus-bag i Juventus-bil, fikk tett oppfølging de få hundre meterne fra hotell til stadion. Foto: TROND JOHANNESSEN

Da VG treffer på en liten Juventus-delegasjon (én bil) som skal flytte litt utstyr fra Clayton hotell ved jernbanestasjonen, til Millenium Stadium noen få hundre meter unna, står det minst ti politifolk og venter på utsiden.

Som en flyplass

«Hello, are you Alessandro?» spør politimannen, før italieneren geleides til bilen, forbi enda flere politifolk, tungt bevæpnede. En kvinnelig betjent går ut i gaten, trafikken sperres, før tre politibiler og den ene fra Juventus forsvinner ned St. Mary Street i stor fart, og den siste må bråbremse for å unngå å kjøre på folk.

Under Europa League-finalen mellom Ajax og Manchester United i Stockholm slapp man inn uten at bager og vesker ble sjekket. Millenium Stadium (eller Principality som den nå sponsor-heter) er som en tungt bevæpnet flyplass, der alt gjennomgås av vakter og politi, og alle blir sjekket med detektorer.

Det minner ikke veldig om en fotballfest, og taxisjåførene fortviler for de får ikke vite om veier er sperret før de plutselig sitter fast i trafikken. Ingen skal vite noe.

Etter bombeeksplosjonene som rammet Borussia Dortmunds buss foran kvartfinalen mot Monaco, og ikke minst angrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester, er trusselnivået hevet til det maksimale.

BEVOKTET TRENING: Tungt bevæpnet politi passet på da Juventus trente. Foto: AP

Under lørdagens finale vil taket på stadion trekkes for – av sikkerhetsgrunner. Det virker ganske åpenbart at politiet og UEFA frykter et droneangrep.

– Politiet tar hensyn til alle muligheter, sier Wales' førsteminister Calwyn Jones til BBC.

– Derfor har det vært en diskusjon om taket skal lukkes eller ikke. Men det er ingen spesifikk trussel om et droneangrep, hevder han.

Under torsdagens damefinale på Cardiff City Stadium, med 22.500 tilskuere til stede, var politimenn plassert på taket, og der kan det ikke lukkes igjen,

Det er også restriksjoner på båttrafikken, ved Cardiff Bay og langs elven Taff, som renner rett forbi det gigantiske stadionet.

– Det er den største sikkerhetsoperasjonen her siden NATO-toppmøtet i 2014, sier assisterende politisjef Richard Lewis til AFP.

Det skal være den største sikkerhetsoperasjonen noen gang i forbindelse med et idrettsarrangement i Storbitannia. 2000 politifolk er involvert på kampdagen. Det er også lagt omfattende evakueringsplaner dersom noe skulle inntreffe.

TV-produksjonen skal være blant de største noen sinne i forbindelse med et enkeltstående idrettsarrangement. 66.000 mennesker vil være på plass, og politiet ber alle være på stadion minst to timer før kampstart. Ingen har lov til å ha med seg vesker.

ER OVERALT: To politimenn følger med fra taket under torsdagens damefinale mellom Lyon og Paris Saint-Germain. Foto: REUTERS

– Vi fornyer alltid våre sikkerhetsrutiner, sier UEFA-direktør Giorgio Marchetti.

Real Madrid-president Florentino Perez og gamle storheter som Cafu, Roberto Carlos og Raul var med i delegasjonen da Zinedine Zidane og hans spillere kom til hotell Mercure i Cardiff, og området var selvsagt hermetisk lukket av politiet. Hundrevis av supportere sto utenfor, men de måtte nøye seg med å vise sin støtte da bussen kjørte forbi. Spillerne ble smuglet inn bakdøren.

Juventus har valgt å bosette seg på Vale Resort, et stykke utenfor byen.