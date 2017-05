Manchester i sorg – UEFA avviser at Europa League-finalen er et terrormål

Manchester-klubbene er sjokkert over terrorangrepet som rammet byen mandag kveld.

– Mine tanker og bønner er med alle som ble rammet av sist natts angrep på denne vakre byen. Vi står alle sammen i denne mørke timen, skrev Manchester United-spiller Jesse Lingard på sin Twitter-konto.

Manchester United, som i dag gjennomfører en siste treningsøkt i hjembyen før de flyr til Sverige for å spille Europa League-finale mot Ajax i Stockholm onsdag kveld, reagerer også med sjokk og vantro.

– Dypt sjokkert



– Vi er dypt sjokkert over de forferdelige hendelsene på Manchester Arena. Våre tanker og bønner går til alle de som er rammet, skriver klubben på Twitter.

Eksplosjonen i forbindelse med en konsert i går har til nå kostet 22 mennesker livet. 59 personer er skadd etter at en antatt selvmordsbomber slo til på tampen av en konsert med Ariana Grande.

– En trist dag for den fantastiske byen Manchester, fastslår Manchester City-kaptein Vincent Kompany, mens hans arbeidsgiver gikk tidlig ut med denne Twitter-meldingen:

– Det er med stor sorg vi er blitt kjent med de forferdelige hendelsene i Manchester Arena. Våre tanker går til alle de som er rammet og til nødetatene i byen.

Eksplosjonen i Manchester har også fått UEFA på banen før onsdagens Europa League-finale i Stockholm.

– Europa League-finale ikke noe terrormål



– UEFA er sjokkert over gårsdagens angrep i Manchester. Våre tanker er med ofrene og familiene til de som er rammet. Det er ikke noe som tyder på at UEFA Europa League-finalen i Stockholm er et terrormål. Vi har jobbet tett med lokale myndigheter og det svenske fotballforbundet i mange måneder og terrorfaren har vært et aspekt i planleggingen fra dag én, skriver UEFA i en pressemelding.

På grunn av de strenge sikkerhetstiltakene blir publikum bedt om å ta seg til stadion så tidlig som mulig onsdag.