Linjemann angrepet med spray i OBOS-ligakamp

Her forsøker linjedommer Ole Andreas Skogsrud å få synet tilbake etter at en tilskuer angrep ham med spray.

Episoden skjedde på Gjemselund da Kongsvinger tok imot Ranheim til seriekamp i OBOS-ligaen. Etter 82 minutter sprang en tilskuer inn på banen og angrep linjedommeren med selvforsvarsspray med tilsatt farge.

Etter hendelsen løp tilskueren av gårde før kampen ble stoppet grunnet mye farge i ansiktet til Haukåsen. Tross mye farge i ansiktet valgte linjemannen å fortsette etter å ha fått tørket vekk det som hemmet synet. Kampen ble utsatt i to-tre minutter før den fortsatte.

Opplevelsen satte en skikkelig støkk i linjedommeren.

– Jeg fikk spray i det ene øret og øyet. Jeg tilkaller dommeren og får stoppet kampen, for jeg ser lite på det ene øyet. Etter at jeg får vasket det vekk, går det fint.

Slik oppsummerer Haukåsen situasjonen til VG. I følge Politiet i Innlandet var det snakk om pepperspray.

– Jeg har det bra nå og kjenner ingenting.

– Vi må samle litt tråder

– Det er fullstendig uforståelig. Sånt hører ikke hjemme noe sted, sier Ranheim-trener Svein Maalen til VG.

– Vi har funnet boksen og mannen er pågrepet. Han sitter nå i politiets varetekt, sier arrangementansvarlig Trond Larsen til VG.

Utover dette vil ikke Larsen kommentere saken ytterligere.

– Jeg vil ikke uttalte meg mer om sikkerheten nå. Vi må samle litt tråder, fortsetter Larsen.

Skremt over hendelsen

Kongsvinger-trener Hans Erik Eriksen sier til NTB etter kampslutt at han aldri har vært borte i noe sånt før.

– Dette er nesten sjokkerende. Jeg har selvfølgelig aldri vært borte i noe sånt før, og jeg håper aldri jeg får se det igjen. Det er bare vondt, sier treneren.

Dommersjef Terje Hauge forteller til VG at han er skremt over hva som har skjedd.

– Det er skremmende. Det viktigste for meg er at assistentdommeren kommer bra fra det og ikke blir skadet i øynene.

Politiet i Innlandet på Twitter melder at personen er pågrepet etter å ha sprayet linjedommer med pepperspray, og at han anmeldes av politiet for kroppskrenkelse.

– Han er kjørt til Kongsvinger hvor han vil bli forsøkt avhørt, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG.

– Absurd



Hauge så ikke kampen selv, men har fått med seg det som har skjedd. Han forteller at de må sette seg ned og se på sikkerheten.

– Det er absurde bilder i norsk fotball. På mandag får vi sette oss ned og sikre oss at sikkerheten er bra for alle aktører på banen. Jeg vet vi har sikkerhet rundt hver eneste fotballkamp og det skal være trygt på alle kamper, fortsetter Hauge.

Det endte til slutt 0-0 på Gjemselund.

VG fikk først opplyst om at linjedommeren ble angrepet med pepperspray, men dette er feil. Han ble angrepet med en selvforsvarsspray.