Dommerangriperen blir uttransportert fra landet

Dagen etter at han sprayet en dommer i OBOS-ligaen i ansiktet med selsforsvarsspray, må mannen ut med over ti tusen kroner fra egen lomme - og forlate landet.

Det sier politiet i Innlandet søndag formiddag.

– Mannen som sprayet linjedommer med pepperspray på fotballkamp i går har vedtatt forelegg på 12000 for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. Utvisningssak iverksatt. Uttransporteres, melder de på sin egen Twitter-konto.

Hvorfor mannen nå uttransporteres kan ikke Tom Eirik Midthaug uttale seg om. Operasjonslederen i Innlandet politidistrikt kjenner ikke saken i detalj og vet ikke hva som ligger til grunn for utvisningssaken.

– Han uttransporteres nok ikke i dag, men det iverksettes så fort alt er klart, sier han til VG.

Forsøkte å stikke



Dramaet på Kongsvinger i går sendte sjokkbølger gjennom Fotball-Norge. En mannlig tilskuer hadde tatt turen ned til linjedommeren helt på tampen av kampen mellom Kongsvinger og Ranheim på Gjemselund.

I det 82. minutt angrep han linjemann Ole Andreas Skogsrud Haukåsen med en såkalt selvforsvarsspray, som inneholdt rød farge, og sprayet ham i ansiktet. Deretter skal tilskueren ha tatt beina fatt og forsøkt å stikke av.

Ikke lenge etter hendelsen ble han pågrepet, satt i varetekt og senere anmeldt av politiet for kroppskrenkelse. Politiet opplyste lørdag at de skulle forsøke å gjøre avhør med mannen. Et snaut døgn etter dommerangrepet kom meldingen om at han nå må forlate landet.

Gikk bra med dommeren



For dommeren endte det heldigvis godt. Haukåsen forklarte i går at han slet med synet på det ene øyet etter å ha blitt angrepet med sprayen, men det gikk ikke mange minuttene før han klarerte seg selv for videre dømming.

Kampen mellom de to lagene fortsatte og det endte 0-0. Resultatet var naturligvis det siste som ble pratet om på Gjemselund lørdag.

– Det er fullstendig uforståelig. Sånt hører ikke hjemme noe sted, sa Ranheim-trener Svein Maalen til VG.

– Dette er nesten sjokkerende. Jeg har selvfølgelig aldri vært borte i noe sånt før, og jeg håper aldri jeg får se det igjen. Det er bare vondt, fortlate KIL-trener Hans-Erik Eriksen til NTB.

Dommersjef Terje Hauge ga i går overfor VG uttrykk for at han var skremt over det som hadde skjedd.

– Det er skremmende. Det viktigste for meg er at assistentdommeren kommer bra fra det og ikke blir skadet i øynene, sa han.