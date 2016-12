Suksesstreneren trolig ferdig i Kongsvinger

Luis Pimenta (35) tok Kongsvinger fra 2. divisjon til toppen av Obos-ligaen og cupfinale i løpet av to sesonger. Nå er han etter alle solemerker ferdig i klubben.

Spillende daglig leder i klubben, Espen Nystuen, bekrefter dette overfor VG mandag ettermiddag.

– Vi har gitt Pimenta et tilbud som han har takket nei til. Samtidig som at vi er stolt av den jobben han har gjort i Kongsvinger i to år, håper vi at han finner seg en ny og større klubb, sier Nystuen, som understreker at det å sende talent videre ligger i klubbens natur.

– Vår plass i næringskjeden er slik at vi ønsker å utvikle både spillere og trenere som kan ta et nytt steg.

På sin egen Facebook-profil begrunner Pimenta avgjørelsen med at det ikke eksisterer ressurser til å få ut potensialet i laget fra Hedmark.

– Med full respekt for klubbens ressurser, er dette en avgjørelse som kun skyldes min overbevisning om at strukturen rundt førstelaget trengte å utvikles – for å optimalisere potensialet i laget.

– Leter etter andre løsninger



Det skjer på slutten av en drømmesesong for Kongsvinger. Som nyopprykket fra 2. divisjon spilte de seg til play off om opprykk til Tippeligaen, der de tapte mot Jerv.

Sesongens høydepunkt kom imidlertid på Ullevaal den 20. november, der Kongsvinger spilte cupfinale mot Rosenborg.

Nå må Kongsvingers daglige leder ut på trenerjakt, og Nystuen understreker at de leter etter en kandidat som kan fortsette arbeidet Pimenta startet.



– Dette forandrer ingenting for vår del. Vi satser knallhardt videre. Nå handler det om å finne en ny mann som passer inn i vår måte å tenke fotball på, sier Nystuen.



– Er det helt utenkelig at Pimenta trener Kongsvinger i 2017?



– Hvis ikke han finner seg en ny klubb, og vi ikke finner en ny trener, så skal du aldri si aldri. Men utgangspunktet nå er at vi leter etter andre løsninger, avslutter KIL-lederen.