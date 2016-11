Güven-dobbel da Kongsvinger tok nytt steg mot eliteserien

(Sandnes Ulf - Kongsvinger 0-2) November kan bli en fantastisk måned for cupfinaleklare Kongsvinger. Lørdag utnyttet de forsvarsrot hos Sandnes Ulf og tok et nytt steg mot eliteserien.

For halvannen måned siden jublet de for historisk plass i cupfinalen mot Rosenborg. Lørdag kveld kunne Kongsvinger juble for seier i kvalifiseringskampen borte mot Sandnes Ulf etter to mål av klubbnomaden Adem Güven. Dermed nærmer de seg spill i neste års eliteserie.

Les også: Jerv-Mjøndalen regnet vekk

Forsvarsrot

Det var sjansefattig og nervepirrende i Sandnes. Men gjestene fikk en drømmestart da Adem Güven var årvåken og utnyttet svakt forsvarsspill hos hjemmelaget. Jørgen Olsen Øveraas skulle heade ballen inn til egen keeper, hodestøtet var for svakt, Güven snappet ballen og var iskald alene med keeper.

VG +: Kongsvingers utrolige snuoperasjon

I andre omgang slet Sandnes Ulf med å sette et skikkelig trykk på de godt organiserte gjestene, selv om Eirik Schulze var nær utligning med en dobbelsjanse etter 71 minutter. Men gjestene forsvarte ledelsen sin på en eksepsjonell måte. Og på overtid kom Güven alene med to forsvarere, han fintet dem vekk med en Cruyff-finte og satte inn 2-0 alene med keeper Sahlgren - en lekker prestasjon av Kongsvinger-angriperen som nå har scoret 17 mål denne sesongen.

Må vente lenge på motstander

Kongsvinger skal nå møte vinneren av Jerv - Mjøndalen. Men de må vente en stund på å finne ut hvem som blir deres motstander. Lørdag formiddag ble hele oppgjøret i Grimstad avbrutt etter 44 minutter grunnet enorme nedbørsmengder. NFF har opplyst at neste kamp først vil komme etter neste ukes landslagspause.

Les også: Suksesstreneren vet ikke om han får fortsette

Vinneren av Kongsvinger - Jerv/Mjøndalen spiller så et dobbeltoppgjør mot laget som ender på kvalifiseringsplassen i eliteserien.