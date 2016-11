Dette mener KIL-suksessen Pimenta mangler i norsk fotball

BAD SAAROW (VG) Han sitter plutselig midt i oppmerksomheten i norsk fotball. Luis Pimenta (35) benytter anledningen til å komme med noen betraktninger om hva han liker – og savner.

Før søndagens fortsatt litt absurde cupfinale mot Rosenborg er ingenting som det har pleid å være i Kongsvinger:

De har fått oppmerksomhet av mediegiganten ESPN, spillende sportssjef Espen Nystuen er i ferd med å reise inn til Berlin sentrum for å intervjues av BBC og trener Luis Pimenta rydder plass til VG mellom to avtalte telefonsamtaler med en times mellomrom.

Bare at vi sitter foran peisen på et spahotell i Øst-Tyskland på en treningsleir i november med samtlige spillere og støtteapparatet innlosjert, understreker at det er unntakstilstand. For økonomistyrer Nystuen er ikke kjent for å bruke unødvendig mye av Kongsvinger-pengene...

Møtte Rødde, måtte rydde: Slik tok Nystuen suksessgrepene i KIL

– Med en drøm og med et smil



Det var en gang trøndere som var mest kjent for å uttrykke at de «lever i en drøm – en vill en», men denne helgen passer det best som en beskrivelse på Kongsvingers fotballag før klubbens aller første cupfinale.

Trener Luis Pimenta sier – naturligvis – at Rosenborg er klar favoritt, men sammenligner situasjonen med å håpet om å vinne i Lotto.

– Strømsgodset hadde vunnet syv av syv semifinaler hjemme, KIL hadde aldri vunnet en semifinale. Matematikken var ikke på vår side, men drømmen var det. Folk leverer Lotto med et smil og med en drøm, og det er slik vi skal spille i cupfinalen. Med et smil og med en drøm, åpner Luis Pimenta dette VG-intervjuet.

Med engasjementet, klærne, (mangel på) hår og skjegget ble han sammenlignet med Manchester Citys stjernemanager Pep Guardiola etter semifinalen mot Strømsgodset. Han bare trekker på skuldrene og smiler sånn passe interessert når det blir nevnt.

Men han er relativt «guardiolask» når det er snakk om å tro på egen spillestil.

Pimenta er klar på Kongsvinger skal se ut som Kongsvinger også i finalen på Ullevaal, selv om de møter landets beste lag mot etablert forsvar og heller ikke får hjelp av kunstgresset de vanligvis spiller på – og som også var underlaget da de vant semifinalen i Drammen.

Artikkelen fortsetter under videoen!

– Dette er veldig enkelt spørsmål med et veldig enkelt svar. I fjor hadde vi noen bortekamper med mindre enn 50 tilskuere. 50! Vi har jobbet for å utvikle spillermodellen vår, den tror vi er bra for norsk fotball, ikke bare for oss. Når mer enn én million skal se på oss, skal vi endre alt vi har jobbet på? Vi skal spille vårt spill og prøve det som best vi kan. Når vi har muligheten til å gjøre det i cupfinalen mot det laget som har dominert mest i norsk fotballs historie, så er det en perfekt drøm, manifesterer portugiseren, som snakker syv språk og lar det gå på norsk i denne samtalen.

Så til Sander, Eidskog, Elverum og Grue: Kongsvingers lokale suksess

Vil dominere uten ball



Pimenta mener det nødvendigvis er ikke tallene for ballbesittelse som forteller om et lag har dominert kampene. Pimenta er klar på at du kan dominere motstanderen uten ball ved å nekte å gi bort rom.

– Når folk snakker om å dominere kampene, snakker de om possession. Vi har alltid en plan om å dominere kampen: Kan du gjøre det med ballen og høyt på banen: Perfekt! Men du kan også dominere motstanderen når du er lavt på banen uten ball. Hvis du har en struktur som gjør at motstanderen ikke finner løsninger. Da dominerer du motstanderen, for de finner ikke ut av deg. Vi vet at noen ganger – masse ganger – i denne kampen skal vi ligge lavt. Men vi har en plan for det, sier Luis Pimenta.

De tekniske ferdighetene, pasninger og mottak blant nordmenn overrasket ham positivt da han ble introdusert for norsk fotball av den nåværende U21-landslagssjefen Leif Gunnar Smerud, som brakte Pimenta til Hønefoss.

Som mange andre mener han ferdighetene én mot én ikke er like bra. Og han har et par forslag til hvorfor det er slik – sammenlignet med hjemlandet Portugal, som han mener er den naturlige referansen etter EM-gullet i sommer.

– I Portugal, hver gang det er én mot én, tenker spillerne: «Jeg må klare det. Min kontrakt står på det. Jeg har ingen andre muligheter». Mange av spillerne i Norge trenger ikke være fotballspillere. De kan legge opp som 25-åringer, få seg en fantastisk jobb og ha en god lønn. Det er selvfølgelig gode nyheter for det norske samfunnet, billedlegger han.

Artikkelen fortsetter under bildet!

KIL-LERINSTINKT: Luis Pimentas «oppjaging» av midtbanespiller Harald Holter ble godt lagt merke til i semifinalen mellom Kongsvinger og Strømsgodset. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Hva mener du kan justeres i den norske måten å tenke fotball på?

– Vi tillater ikke intensiteten å bli for høy. Rundt spillerne er det veldig beskyttende. Men om duellen er litt heftig, blir det sånn «Vi må roe ned rytmen». Det er veldig bra for utviklingen av spillerne intensiteten blir høyere. Både én mot én, men også hele kampbildet. La det bli tøffere! ber Pimenta, som er såpass glødende opptatt av temaet at han slår over på engelsk underveis.

Les også: Hedmarks rikeste er Kongsvingers milliardær-onkel

Taktisk hengivenhet



– Spillerne i Norge er veldig lojale til treningsmetode og kampplan. Den taktiske hengivenheten er mye større enn i Portugal. Det gir fantastiske muligheter for treneren. Har du en god prosess, kan du rekke mange ting.

– Vil du fortsette i Kongsvinger?

– Jeg vil fortsette med det beste prosjektet jeg får på hendene mine. Her har det vært en stor suksess. Vi kan ta det ett steg videre, to steg videre, melder Pimenta, som er samboer med norske Anette i Oslo.

– Synes du det er fair at dere ikke har diskutert forlengelse ennå?

– Det er veldig fair. Hvis klubben prøver å sette seg ned sammen med meg i neste uke, sier jeg nei-nei. Nå er vi her. Det andre har vi hele desember til.

– Hvorfor får du suksess?

– Fordi jeg er dedikert. Timene jeg jobber hver dag, det er drømmejobben, jeg føler meg aldri sliten. Jeg vil alltid gjøre mer. Det er så motiverende å leve i den drømmen du har, sier Luis Pimenta.

Det er flere på Kongsvinger som har det slik om dagen.

VG Live: Følg cupfinalen her fra 13.15!