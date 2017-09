Liverpool-manager Jürgen Klopp legger ikke skjul på at han er glad for å ha sin brasilianske juvel Philippe Coutinho tilbake i knallform før bortekampen mot Spartak Moskva.

– Det er veldig godt å se. Vi trenger ikke å bekymre oss om hans fysiske tilstand lenger, sier Klopp på en pressekonferanse før lagets avreise til tirsdagens Champions League-kamp mot Spartak Moskva.

Philippe Coutinho har storspilt i to strake kamper mot Leicester. Brasilianeren var lenge linket sterkt til Barcelona, og britiske medier meldte i midten av august at Coutinho ba om å forlate klubben.

Det endte med at 25-åringen ble i Liverpool, men han fikk ikke sine første minutter for de røde fra Merseyside før i oppgjøret mot Burnley 16. september. I helgens kamp mot Leicester storspilte Coutinho, som noterte seg for både mål og målgivende.

Russisk motstand i Champions League

– Han har x-faktoren. Liverpool skal føle seg velsignet som har ham på laget sitt. Han hadde noen briljante øyeblikk i kampen, sa Rio Ferdinand, tidligere Manchester United-stopper og nåværende ekspert i BT Sport, etter kampen mot Leicester.

Coutinho forventes å spille en viktig rolle i Liverpools andre Champions League-kamp for sesongen. Etter et skuffende uavgjortresultat hjemme mot Sevilla, skal klubben nå til Russland for å spille mot Spartak Moskva.

Spartak Moskva vant den russiske ligaen i fjor og tapte bare en gang i løpet av seierssesongen, men har startet svakere i år: Etter elleve kamper ligger de på 7. plass med 14 poeng, allerede 13 poeng bak Zenit St. Petersburg. I tillegg har de sluppet inn like mange mål etter 11 kamper i år, som de gjorde hele sesongen i fjor.

Ikke fornøyd defensivt

Men heller ikke Liverpools forsvarsspill har vært noe å juble over etter de første Premier League-kampene.

Klopp er misfornøyd med hvordan forsvaret har klart seg de første seks Premier League-kampene. Laget har sluppet inn elleve mål; bare Crystal Palace, West Ham og Leicester har sluppet inn flere.

– Det er åpenbart at vi slipper inn for mange mål. Det er veldig tøft for meg. Til vanlig er jeg en god defensiv trener, men det har ikke gått veldig bra så langt, uttalte Klopp på pressekonferansen.

LITE SPILLETID: Virgi Van Dijk har fått lite spilletid for Southampton etter at han selv meldte han ville til Liverpool. Foto: Stringer , Reuters

Liverpool var ikke langt unna å signere Southampton-stopper Virgil van Dijk i sommerens overgangsvindu, men trakk senere tilbake interessen da de ble tatt for å ha tatt kontakt med stopperen uten tillatelse fra Southampton.

Han kunne de nok ha trengt defensivt, for på de første seks kampene har Klopp kjørt både Matip-Lovren, Lovren-Klavan og Klavan-Matip sammen, uten at noen av duoene har fungerte særlig bra.

– Noen ganger trenger du et slag i fjeset og vi har allerede fått et par – ikke altfor harde. Manchester City var hardt, men det var det eneste slaget, sier Klopp.