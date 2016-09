NFF-styremedlemmer med ulike forklaringer i Siem-høring

Påtalenemda i NFF lar tvilen komme tidligere fotballpresident Yngve Hallén til gode etter granskningen av hvordan Kjetil Siem skal ha jobbet for å fremme UEFA-kandidaturet til slovenske Aleksander Ceferin (48).

Siem kan på sin side ikke straffes, ettersom han var ansatt som generalsekretær i fotballforbundet på den tiden da arbeidet fant sted.

Det var Josimar som tidligere i måneden skrev at Siem i to år jobbet for å få Ceferin valgt til UEFA-president - på oppdrag fra Yngve Hallén.

Dette var angivelig ikke forankret i NFFs styre. Derfor har spørsmålet vært i hvilken grad Hallén på egenhånd hadde anledning til å instruere Siem til å jobbe til fordel for Ceferin.

Påtalenemnda konkluderer i dag med at slike avgjørelser må forankres i styret. Om det har skjedd, er derimot uklart. Det er denne tvilen som kommer Hallén til gode når han slipper straff.

Forklaringene fra ulike medlemmer i NFF-styret spriket betydelig, understrekes det i avgjørelsen til påtalenemnda i dag:

«Når det gjelder hva styret har blitt orientert om av daværende president, og hva forbundsstyret har diskutert og besluttet utover dette, fremstår det imidlertid som uklart. Det foreligger påfallende ulike gjengivelser av dette, fra de enkelte styremedlemmer. De fremlagte styreprotokoller kaster videre lite lys over spørsmålet»

FERSK UEFA-PRESIDENT: Aleksander Ceferin. Foto: Jure Makovec , AFP

Mulige brudd på FIFAs reglement overlater vil nemnda overlate til FIFA å vurdere og forfølge.

Påtalenemnda har undersøkt om det foreligger straffbare og/eller sanksjonerbare handlinger etter NFFs regelverk. Nemndas mandat er regulert i NFFs lover.

«Til tross for at det ikke foreligger noe vedtak eller klar tilslutning fra forbundsstyret, etterlater den beskrevne uklarhet mht. hva det er orientert om, og den manglende notoritet rundt protokollføringen, betydelig tvil om forbundsstyrets behandling av saken. På bakgrunn av mottatte opplysninger og dokumentasjon kan det således ikke utelukkes at daværende president er gitt et slikt mandat, eller har oppfattet at han hadde et slikt mandat, til å instruere tidligere generalsekretær. Denne tvilen får betydning for påtalenemndas konklusjon i forhold til Yngve Hallen».

Fotballforbundet gikk ut med støtte til totalt ukjente Ceferin allerede før sommeren. Det var på et tidspunkt da sloveneren ikke hadde en eneste motkandidat - samtidig som fristen til å melde kandidaturet sitt før UEFA-valget ikke hadde utløpt ennå.

Da VG møtte fotballpresident Terje Svendsen i København nylig, innrømmet NFF-toppet at man burde uttrykt seg annerledes i pressemeldingen den gangen.

Konklusjonen er for Kjetil Siems vedkommende at påtalenemnda finner det klart at det ikke er grunnlag for påtale. For Yngve Hallens vedkommende finner påtalenemnda ikke tilstrekkelig grunnlag for påtale.

«For tidligere generalsekretær Kjetil Siems vedkommende, som ansatt generalsekretær, er det rettslige utgangspunkt at han som ansatt i NFF faller utenfor den personkrets som er underlagt NFFs straffebestemmelser» heter det i onsdagens avgjørelse.

Det har blitt hevdet at Norden er lovet fotball-EM i 2024 eller 2028, samt en plass i UEFAs eksekutivkomite, i bytte mot en stemme til Ceferin. Dette har partene nektet hardnakket for.

Ceferin ble valgt, med klar margin, foran nederlandske Michaen van Praag.