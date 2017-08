RBK gigantsignering presentert: Slik kan konkurrentene svare

To av Eliteseriens beste spillere har gått til Rosenborg denne uka. Kjetil Rekdal tror det kan være en ny storhetsperiode som pågår.

– Jeg kommer hit for å vinne trofeer og se hva vi kan gjøre i Europa. Jeg visste om Rosenborg allerede da jeg var i Nigeria. Jeg så dem i Champions League mot AC Milan og slikt, så jeg kjenner de godt, sier Samuel Adegbenro under prestentasjonen tirsdag kveld.

For 15 millioner kroner hver har Sarpsborgs midtbanespiller Anders Trondsen og Viking-kant Adegbenro blitt klare for Rosenborg på to dager.

Adegbenro skriver under for 4,5 sesong og får trøye nummer 28.

– Jeg valgte det for å komme til en bra, europeisk klubb. Hvis jeg valgte noe annet, i Tyrkia for eksempel, kunne jeg bare ende opp med å bli der uten å få dratt andre steder, sier Adegbenro, som også ble jaktet av Bursaspor.

Her viser Adegbenro seg fram på sitt beste:

– Vi er ekstremt glad og stolt av å komme i mål med dette. Det har ikke vært enkle, kortvarige prosesser. Det har vært langvarige, både i vår kartlegging av hva vi ønsket, men også med tanke på forhandlinger, sier Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i RBK.

Ajax torsdag



Til torsdagens kamp mot Ajax i Europa League-kvalik, kan trønderne bare ta med seg en av Trondsen og Adegbenro.

Adegbenro fikk spørsmål fra salen om han var en type som kunne utgjøre en forskjell mot Ajax. Før han rakk å svare på det selv, tok Kåre Ingebrigtsen, RBK-trener, et godt tak rundt sitt nye angrepsvåpen og svarte kontant ja.

– Å få han i Rosenborg-drakt er med å gjøre oss klart bedre, også i henhold til ambisjonene om å spille i Europa. Vi henter ikke Samuel for at vi skal vinne Eliteserien, men for å spille oss inn i gruppespill i Europa, sier Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg-trener.

Serie- og cupmesterne de to siste sesongene leder med syv poeng ned til Sarpsborg og er ti poeng foran Brann og Molde.

Konkurrentens oppskrift



Hvordan skal konkurrentene svare på Rosenborg-dominansen for å hindre at dem går mot en ny storhetsperiode?

– De må drive bedre. Så enkelt. Rosenborg har solid økonomi med 17.000 i snitt på kampene og to «doubles» på rad. De er flinke på kjøp og salg. Da har dem økonomi til å gjøre sånne investeringer som nå. Det er ofte at de store er sterkest på markedet, sier Kjetil Rekdal, Eurosport-ekspert.

Han har selv prøvd å ta opp kampen med Rosenborg de siste årene som Vålerenga-trener.

– Sarpsborg driver bra, men de er ikke en naturlig norsk toppklubb. De andre må bli flinkere på å kjøpe og selge, og utvikle spillere. I tillegg må de tjene penger på sponsorer og publikum for å tette luka, samtidig som det jobbes bra på treningsfeltet selvsagt, er Rekdals oppskrift for klubbene bak Rosenborg.

Mellom 1992 og 2004 tok RBK 13 strake seriegull, hovedsaklig under Nils Arne Eggen (minus Trond Sollied i 1998, Åge Hareide i 2003 og Ola By Rise i 2004) sin ledelse. Som topping kom også strålende Champions League-kamper.

– RBK framme med kassa



– Er Rosenborg i ferd med å seile fra de andre som den gang?

– Det kan godt hende. Det er ikke sånn at overgangssummene bestemmer hvem som gjør bra. Men de viser muskler og det er to gode spillere som kan selges med fortjeneste. De setter fram brystkassa nå, svarer Rekdal.

I 2005 stoppet Vålerenga med Kjetil Rekdal som trener den rekka. Siden har Stabæk, Strømsgodset og Brann også vunnet gull.

Mens Molde etablerte seg som det beste norske laget på starten av 2010-tallet med seriemesterskap i 2011, 2012 og 2014 ved siden av cupgull i 2013 og 2014.

Rosenborg gikk fire sesonger uten en tittel fra 2010 til Kåre Ingebrigtsen fikk trønderskuta på tittel-bølgene igjen i 2015 og 2016.