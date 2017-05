Ny avgift kan bremse kinesisk kjøpefest

I januar sto kinesisk fotball for vinterens dyreste overgang. Nå krever fotballforbundet i landet en langt større bit av kaken.

De siste sesongene har millionene strømmet ut fra kinesisk fotball under de internasjonale overgangsvinduene.

I januar sto Shanghai SIPG for vinterens dyreste overgang, da de hentet Óscar fra Chelsea for 600 millioner kroner.

I løpet av 2016 bladde kinesiske klubber opp 2,6 milliarder kroner for fem søramerikanere: Óscar, Hulk, Alex Texeira, Carlos Tévez og Jackson Martínez.

Når sommerens vindu åpner kan det derimot gå mot roligere tider på det kinesiske markedet.

Overgangsavgift på 100 prosent

Nå krever Det kinesiske fotballforbundet (CFA) at klubber skal betale en overgangsavgift på 100 prosent på alle spillere de henter fra utlandet, ifølge fotballnettstedet wildeastfootball.net.

Det vil i realiteten bety at klubbene må betale dobbel pris for alle utenlandske spillere.

Flere store stjerner har gjennom vinteren og våren blitt linket til pengesterke kinesiske klubber, deriblant Manchester Uniteds Wayne Rooney.

Med den nye overgangsavgiften gjenstår det derimot å se om pengene sitter like løst til sommeren.

Gir avgiften til ungdomsfotballen

Den nye regelen gjelder kun for klubber som går i minus. Det betyr samtlige av de kinesiske eliteserieklubbene, ifølge nettstedet.

Overgangsavgiften skal gå til et fond for utvikling av kinesisk ungdomsfotball. Ifølge CFA, som har som mål om å arrangere VM i fotball i 2030, er det langsiktige målet å få utviklet et bedre landslag.

I tillegg til å betale dyrt for å handle internasjonalt, må klubbene fra neste sesong bruke minst like mange U23-spillere som utenlandske spillere.

Forbundet har også tidligere forsøkt å bremse de kinesiske klubbenes internasjonale kjøpeiver, da uten videre hell.