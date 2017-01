AMSTERDAM (VG) Seks måneder ut i debutsesongen for Ajax omtales Kasper Dolberg (19) allerede som et av Europas heteste salgsobjekter. Til VG forteller den danske spissen at det er vanskelige å forholde seg til.

– Se! Det står nummer 16 på skiltet. Ja, her er det.

En tilsynelatende halvtrøtt nederlandsk taxisjåfør kvikner til for første gang i løpet av en nesten 20 minutter lang kjøretur fra Amsterdam sentrum. På et ID-kort festet til taksameteret står det Arjan. Pent antrukket i en kortermet skjorte lener han seg over passasjersetet i sin hvite Mercedes og peker ut vinduet.

Han er tydelig fornøyd med å endelig ha funnet rett inngang til Ajax sitt enorme treningsfelt, «De Toekomst». På norsk betyr navnet «fremtiden», og det er ikke valgt tilfeldig. Siden starten på 1990-tallet er det her den nederlandske storklubbens beryktede talentutvikling har funnet sted. Det er her typer som Zlatan Ibrahimovic (35) og Christian Eriksen (24) har ankommet som spennende unggutter og dratt som superstjerner.

Og det er her 19 år gamle Kasper Dolberg nå har inntatt rollen som Ajax' heteste spiller, etter 11 scoringer de seks siste månedene.

– Han har alt



På en liste over akkrediterte journalister til ukens mediedag finner sikkerhetsvakten som vokter porten inn til anlegget raskt VGs navn. Når vi ankommer A-lagets treningsbane noen minutter senere, er imidlertid Dolberg gått i dusjen.

– Jeg har nettopp pratet nettopp med Kasper. Han møter deg i restauranten i andre etasje om cirka en halvtime, opplyser den kvinnelige pressekontakten Eefje Schep før en kjølig vind tar tak i det lysebrune håret hennes.

I mellomtiden har en gjentagende lyd av skruknotter som treffer et hardt underlag blitt høyere og høyere. Den danske landslagsspilleren Lasse Schøne (30) er ferdig på feltet og på vei mot garderoben. Ikledd en fuktig genser med det ikoniske Ajax-emblemet på venstre side av brystet og en skitten treningsshorts smiler 30-åringen på spørsmål om han kan beskrive Dolberg. Lent inntil et rødt, halvhøyt rekkverk og med hendene i kors starter Schøne å fortelle om hvordan hans unge lagkamerat har gått fra å være en helt ukjent akademispiller til mannen alle i byen snakker om på bare noen måneder.

– Kasper er den samme personen nå som før han slo gjennom. Han er rolig og jordnær, i tillegg til å ha alt man trenger for å bli en god angriper. Han er hurtig, sterk, rask, har gode avslutninger og en bra teknikk. Og så gir han alltid alt. Uansett. Hvis han fortsetter som dette, kan han bli veldig god. Så jeg er glad for at han er dansk og ikke norsk, sier Schøne og smiler.

Ettertraktet

Inne i Ajax sin egen restaurant er det få A-lagsstjerner å se. En gruppe akademispillere har fylt opp det ene bordet. På et annet sitter den nylig pensjonerte landslagsstopperen Johnny Heitinga (33) med fire trenerkolleger, alle i samme røde Ajax-skjorte, og spiser pasta.

Dolberg er fremdeles ikke å se. Et raskt Google-søk viser imidlertid at Manchester United-manager José Mourinho vil hente spissen til England allerede til sommeren, ifølge Manchester Evening News. Tyske Bild hevder på sin side at Borussia Dortmund også vil kjøpe 19-åringen – og at de er villige til å betale 20 millioner euro for ham.

– En sjenert type

Klokken 13.29, ett minutt før avtalt tid, kommer Dolberg til syne på toppen av en bratt trapp. Med nevene plassert i hver sin lomme på en sort joggebukse, iført matchende genser og hvite sko ser han ut som hvilken som helst elev på en norsk idrettslinje.

Realiteten er at dette er Ajax ' største stjerne, men det er tilsynelatende ingenting ekstravagant med ham. Han virker rolig, noe de som omgås Dolberg ofte mener kjennetegner ham. Blant annet har assistenttreneren på det danske landslaget, tidligere storspiller Jon Dahl Tomasson (40), uttalt at Dolberg er så behersket av natur at han ikke engang ville latt seg påvirke om det ble lagt en naken dame foran ham.

– He-he. Jeg har fått med meg at han sa det, forteller Dolberg noen minutter etter å ha satt seg ned med VG.

Han forteller allerede åpent om at han flyttet inn i en leilighet en snau mil utenfor Amsterdam sentrum etter å ha bodd de åtte første månedene hos en vertsfamilie, at kjæresten fremdeles er hjemme i Danmark og at han ikke er helt komfortabel med å møte nye mennesker.

– Jeg er en veldig sjenert type. Jeg vil ikke si jeg har det vanskelig i møte med nye mennesker, men det faller meg i alle fall ikke naturlig å rope høyest. Jeg må føle meg trygg og ha det godt for å slippe meg løs, forklarer 19-åringen.

Artikkelen fortsetter under bildet

AJAX-STJERNE: Dolberg står med 11 mål som midtspiss i Amsterdam-lagets 4-3-3-formasjon denne sesongen, men han viser sjelden følelser etter ha scoret mål. Foto: Scanpix

Gjennombruddet

Etter overgangen fra Silkeborg i 2015 spilte Dolberg for Ajax sitt U19-lag frem til tirsdag 26. juli i fjor. Da fikk han uventet sjansen i den første av to kvalifiseringskamper til Champions League mot greske PAOK. Trener Peter Bosz (53) trodde lysluggen kunne utgjøre en forskjell, og fikk rett.

Dolberg scoret etter 58 minutter, og Ajax gikk videre. Siden den gang har han fortsatt å bøtte inn mål. Mot NEC Nijmegen i november ble det tre allerede i første omgang. Et ekte hat trick. Hans første i karrieren.

– Den kampen betydde mye for meg. Det er en kamp jeg aldri vil glemme. Den ga meg selvtillit og på mange måter respekt blant andre, forteller Dolberg.



– En vill følelse

Det er tydelig at fotball er viktig for ham. Han elsker sporten, men liker håndball også. Det er naturlig, for foreldrene kastet begge ball på Danmarks nest øverste nivå i ungdommen – mens han selv spilte til han var 13 år gammel. Som liten var det imidlertid Barcelona som var favorittlaget i fotballverden, og han så opp til Samuel Eto'o.

Nå syns han det er spesielt å få lov til å løpe ut på Amsterdam Arena foran 50 000 tilskuere flere ganger i måneden bare noen år senere.

– Det er en vill følelse hver gang. Det er helt fantastisk. Det oppleves fremdeles litt urealistisk. Det er vanskelig å forholde seg til at det er så mange mennesker som heier på deg. Det gir meg ekstra motivasjon og enda mer lyst til å vinne for Ajax, forklarer han.

Slik ble han en stjerne

Dolberg spilte en halv sesong i den danske toppdivisjonen for Silkeborg før han flyttet til Amsterdam for halvannet år siden. Selv om klubb-alternativene var mange, var han aldri i tvil om at Ajax var det rette valget da tilbudet fra den firedobbelte europacupvinneren kom.

Dolberg oppgir flere grunner til at han har hatt en oppsiktsvekkende god utvikling etter overgangen til Nederland. I Ajax ble det blant annet bestemt umiddelbart at han skulle satses på som spiss selv om han ofte var ving i Danmark. Han fikk i tillegg en egen angrepstrener som daglig hjalp ham med bevegelsesmønsteret uten ball og hvilken avslutningsteknikk han skulle bruke foran mål.

– Jeg visste nesten ikke hvordan jeg skulle løpe som spiss da jeg kom hit, men angrepstreneren min viste meg det. En Ajax-spiss skal kunne gjøre alt: Han skal både kunne score mål og være med i det oppbyggende spillet, forteller Dolberg, som nå snakker mye med Ajax-assistent Dennis Bergkamp (47) om de samme tingene etter å ha blitt en viktig del av A-laget.

Danskenes spisshåp

Dolbergs kvaliteter samsvarer også godt med måten Danmarks landslagssjef vil spille fotball på. Åge Hareide (63) ønsker en hardtarbeidende, målfarlig angriper i kjølvannet av omstridte Nicklas Bendtner (29).

Etter Dolbergs debut i VM-kvalifiseringskampen mot Kasakhstan i november er håpet at 19-åringen kan bli spissen som sender nasjonen til mesterskapet i Russland neste år.

Han forteller at kjemien med Hareide allerede er god.

– Åge er en veldig morsom fyr. Han virker veldig avslappet. Vi har lov til å smile på trening, og det liker jeg. Jeg har sansen for ham. Han virker som en god trener og en fin fyr. At jeg fikk debuten, var vilt. Jeg hadde aldri trodd det for fem måneder siden.

Knyttes til United

Hvis Danmark kvalifiserer seg til VM neste sommer, er spørsmålet hvilken klubb Dolberg vil ankomme Russland fra. Han forteller at han ikke lar seg rive med av alt som skrives om ham, men han innrømmer at han har fått med seg spekulasjonene som knytter ham til lag som Manchester United og Borussia Dortmund.

– Ja. Jeg har sett det, sier Dolberg.

– Mine venner syns det er helt vilt. Selv syns jeg det er vanskelig å forholde seg til for jeg vet jo ikke om interessen er reell. Jeg syns det er underlig.

– Hva vil bli avgjørende for ditt neste klubbvalg?

– Jeg tenker helt ærlig ikke på det akkurat nå. Jeg kan se meg selv i Ajax i flere år til, så jeg føler ikke et behov for å tenke på andre klubber.

Dolberg om Ødegaard: – Logisk at det har vært vanskelig for ham

Drømmen

Dolberg er i stedet opptatt av å utvikle seg videre. For første gang siden gjennombruddet har han i det siste opplevd å få kritikk. Etter å ha vært brennhet hele sesongen, har han ikke scoret mål på de ni seneste kampene. Det gjør at han kjenner mer på forventningene fra omgivelsene nå – enn før sin første Ajax-kamp.

– I starten var jeg bare glad for å spille. Da syntes jeg bare det var megafett, noe jeg fremdeles syns, men jeg merker presset mer nå etter at jeg har scoret noen mål og blitt en viktig spiller. Nå skal jeg liksom levere hver gang.

Dolberg lar seg likevel ikke stresse. For han har planen klar for hvordan han skal ta det neste steget som fotballspiller. Steget som Ibrahimovic, Johan Cruyff og Marco van Basten har tatt før ham. Steget fra Ajax til en av verdens aller største klubber.

– Det handler om å ta de riktige valgene. Man må være i en klubb hvor de har tro på deg. Men til syvende og sist handler det om det du gjør selv. Du må være selvkritisk, ikke tilfreds. Man må være profesjonell, trene godt, gjøre sitt beste og leve som en toppidrettsutøver, sier Dolberg, før han legger til:

– På et tidspunkt, hvis talentet er godt nok, vil jeg til en veldig stor klubb som kjemper om titler. Å vinne de store trofeene, det er det jeg drømmer om.

PS: Det spilles i dag fem kamper i den nederlandske æresdivisjonen. Blant annet møtes hele fire nordmenn i oppgjøret mellom Heerenveen og Groningen klokken 12.30, før Dolbergs Ajax får besøk av Den Haag på hjemmebane to timer senere.