Kanskje er det hans aller største triumf

Kommentar STOCKHOLM (VG) (Ajax – Manchester United 0-2) Det var verdens lengste snarvei, over 23.000 flykilometer, via Istanbul, Lugansk øst i Ukraina og Rostov, men Manchester United kom frem til slutt. Til Champions League.

«Europa League er ikke den turneringen Manchester United ønsker å være med i», fastslo José Mourinho da sesongen startet, men det mente han ikke da han stolt sto på Friends Arena med pokalen etter finaleseieren over Ajax.

Det var akkurat der det sjette beste laget i Premier League trengte å være.

Og når verdens dyreste innkjøp får score mål, når Zlatan Ibrahimovic som førstemann humper frem på krykkene under seremonien og når Wayne Rooney får løfte pokalen i det som kan være hans United-avskjed, da er det ikke mye mer å mase med:

Manchester Uniteds sesong er en suksess, og det er noe rart med med en tid der lykken er å bli blant de fire beste. Lykken skal være å vinne, og det er det Manchester United som har gjort.

KOMPISFEIRING: Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic har et tett forhold, og kunne juble sammen med supporterne etter Europa League-triumfen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

José Mourinho har klaget så det nesten har vært pinlig på et tøft program. Nå er han overlykkelig for det 15 kamper lange Europa League-slitet som endte med at United-svingen sang for sin «Joo-séé Mour-in-hooo, Joo-séé Mour-in-hoo», igjen og igjen, i jubelscenene som ikke ville ta slutt.



Ikke før Paul Pogba tok med seg pokalen inn i garderoben ti over elleve, da var bare Zlatan Ibrahimovic igjen. Den kneskadde spisskjempen ble intervjuet omtrent akkurat der han brassesparket inn sitt uforglemmelige mål mot England. Snart skal han på statue på utsiden av Friends Arena, og Europa League-finalen skulle liksom være hans store hjemmefest, han som til og med åpnet utenlandseventyret i Ajax. Nå sto han sugde inn alle inntrykk han kunne, før han humpet ut et par minutter etter Pogba, og alle lurer på når han kommer tilbake igjen.

For José Mourinho var det et knivskarpt skille mellom fiasko og suksess foran Europa League-finalen, han måtte liksom vinne – ellers hadde åpningssesongen vært mislykket.

Nå står hans 20. store trofé igjen som det kanskje aller viktigste, større enn seirene i Champions League, Premier League, Primera División og Serie A, fordi denne betyr så mye for fremtiden. Han skal gjenreise Manchester United, det er ikke lett, men med to pokaler, en Champions League-plass verdt mange hundre millioner kroner og snart nye stjerner inn har han plutselig bygd en solid grunnmur.

Manchester United har alle økonomiske muligheter i verden til å skape seg en ny storhetstid.

Mot Ajax var det menn mot gutter, bokstavelig talt, det var fem års snittforskjell (27,1 og 22,2) og det syntes i begynnelsen. United fikk bestemme det meste, uten at det skjedde så mye skummelt før verdens dyreste fotballbein var dyktige og heldige og ordnet 1-0.

I STOCKHOLM: Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Men drevet frem av sine overlegne supportere hadde ikke Ajax-jyplingene tenkt til å gi seg. Med en voldsom og uredd energi gjøv de på i duellene, og Manchester United hadde fått noe å tenke på i pausen.

Etter et par minutter var det imidlertid ikke mye mer å gruble på: Marouane Fellaini vant i lufta etter en corner, Henrikh Mkhitaryan strakk ut høyrebeinet, Manchester United var 2-0 foran og kampen var kjørt.

Ajax trillet og trillet og slikt er José Mourinho en mester i å stoppe. Det ble for ensidig, og nederlenderne manglet kraften til å true United på dødballene.

Men takk til en utrolig kul utgave, en sprudlende og sjarmerende gjeng som har fått oss til å tenke på gamle dager og Cruyff og Neeskens og Rep og Krol og Rijkaard og Koeman og van Basten og Seedorf og Bergkamp og Davids og og Kluivert og Stam og Sneijder og alt det ufattelig fine den nederlandske storheten har gitt oss.

Men det holder ikke å være kul for å vinne Europa League.

Da må man være kul som José Mourinho.