Kveldens kamp i Allsvenskan mellom IFK Göteborg og AIK er avlyst etter at en av spillerne fikk tilbud om å tape kampen med vilje.

Det skriver en rekke svenske medier torsdag. Bare timer før avspark mellom de to storklubbene har det svenske fotballforbundet bestemt seg for å innstille kampen.

En AIK-spiller ble tirsdag oppsøkt av en mistenkt som tilbød ham en stor sum penger for å underprestere i bortekampen mot IFK Göteborg.

Spilleren meldte fra om episoden til klubben, politiet og det svenske fotballforbundet.

– Det er et alvorlig angrep og et kuppforsøk mot svensk fotball. Det kommer vi aldri, aldri til å akseptere og derfor er det viktig at vi reagerer med kraft, sier Håkan Sjöstrand, generalsekretær i det svenske fotballforbundet, ifølge Expressen.

Politiet etterforsker saken.

– Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag. Ut fra den informasjonen vi har, kan vi ikke garantere at kampen mellom IFK Göteborg og AIK er en sikker kamp som vil avgjøres sportslig, sier Sjöstrand.

– Jeg er glad for at spillerne i AIK har våget å fortelle, og at vi har fått god hjelp av politiet. Dette er et bevis på at samarbeidet fungerer. Politiet har nedsatt en egen aksjonsgruppe, og både spillere og klubben agerte umiddelbart. Da løser vi også problemene raskt, sier Björn Eriksson i Riksidrottsförbundet til TT.

Nordmennene Mikkel «Mix» Diskerud, Thomas Rogne, Benjamin Zalo og Henrik Bjørdal spiller for IFK Göteborg. AIK trenes av tidligere Brann-trener Rikard Norling.

