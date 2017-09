Reduserte straffer i kampfiksingssaken

De tre dømte i kampfiksingssaken fikk alle redusert straff etter at saken ble endelig behandlet i Høyesterett.

Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala samt den svenske bakmannen Luptjo Korunovski har alle fått redusert straff etter at kampfiksingssaken er behandlet i Høyesterett.

Kampfiksingssaken * Kampfiksingssaken i norsk fotball går tilbake til juli 2012. Først ble 1. divisjonskampen mellom Ull/Kisa og HamKam, som skulle vært spilt 8. juli, utsatt på bakgrunn av mistanke om resultatmanipulering. Mistanken ble senere karakterisert som grunnløs. Siden kom det tips om 2. divisjonskampene Østsiden–Follo (4-3) og Frigg–Asker (7-1), som begge ble spilt 24. juni. Norges Fotballforbund anmeldte saken til politiet sommeren 2012. * Oslo Statsadvokatembeter tok opprinnelig ut tiltale mot syv personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping. Det gjaldt fem tidligere spillere for klubbene Follo (tre) og Asker (to), samt to øvrige personer som har spilt for store beløp hos Norsk Tipping. Spillerne er Formose Pape Mendy, Drin Shala, Saif Haydar Jafar, Alban Shipshani og Fredrik Alexander Notice. * Straffesaken mot de syv i Oslo tingrett startet 3. mars 2015. * Den 29. april samme år ble tre av de fem spillerne dømt. Alle tre anket dommen. Saif Haydar Jafar og Fredrik Notice ble frifunnet. Shipshani og Shala ble dømt til åtte måneders fengsel. Mendy fikk seks måneder, mens den svenske bakmannen Luptjo Korunovski fikk den strengeste straffen: ett år og seks måneders fengsel. * Nesten to år senere, den 2. februar 2017, kom dommen fra Borgarting lagmannsrett. Der ble Pape Formose Mendy frikjent. De tre andre fikk strengere straffer. Alban Shipshani og Drin Shala ble dømt til 14 måneders fengsel, mens Korunovski ble dømt til to og et halvt års fengsel. * 31. august 2017 kom den endelige dommen fra Høyesterett, som kun tok for seg straffeutmålingen. Der ble Shipshani og Shala dømt til 10 måneders fengsel. Korunovski til to år. Kilde: NTB, VG

Shipshani og Shala, som opprinnelig ble dømt til 14 måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012, har nå fått en straff på 10 måneder.

Høyesterett har kommet frem til en lavere straff på den kriminelle handlingen enn hva lagmannsretten kom til, og peker blant annet på at «hensynene er noe andre i saker som gjelder manipulasjon av resultater i idrettskonkurranser som er gjenstand for pengespill, enn for mer tradisjonelle korrupsjonstilfeller». I tillegg er straffen videre redusert «på grunn av den forsinkede pådømmelsen i lagmannsretten».



– De anket dommen og anken ble tatt til følge. Straffene i lagmannsretten var for strenge, konstaterer Shala-advokat Marius Dietrichson fra advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS overfor VG.

Han forklarer at hans klient, Drin Shala, er glad for at saken nå er avgjort.

– Det er fem år siden handlingen fant sted, og dette er unge gutter som har blitt rammet hardt. De har måttet tåle omtale i avisen med både navn og bilde og også å bli suspendert for fotballen, som den gang var både hobby, jobb og livet deres, sier Dietrichson.

Shipshani-advokat Arne Gunnar Aas i Hjort advokater skriver i en e-post at hans klient er tilfreds med tanke på at Høyesterett bare tok for seg straffeutmålingen og «særlig ut fra aktors straffepåstand på to år».

Ti måneder er fire måneder mindre enn dommen fra lagmannsrettene, men likevel mer enn hva de to ble dømt til i tingretten. Den kom på sin side frem til at de to skulle sone fengsel i åtte måneder.

Bakmannen Korunovski, som fikk den strengeste straffen, har fått sin straff fra lagmannsretten redusert fra to år og seks måneder til to år.

Høyesterett har kun tatt stilling til selve straffeutmålingen, og ikke til lovanvendelsen eller saksbehandlingen, som de tre dømte i utgangspunktet også ønsket vurdert.

– Min klient har for alle instanser forklart at han ikke har gjort det han har dømt om, men nå tok Høyesterett bare stilling til selve straffeutmålingen, forklarer Shala-advokat Dietrichson.

Det var den 14. februar at de Shipshani, Shala og Korunovski ble dømt i Borgarting lagmannsrett, og i tillegg til straffeutmålingen, som nå er redusert av Høyesterett, fikk begge spillerne inndratt 100.000 kroner mens Korunovski fikk inndratt 340.000 kroner.