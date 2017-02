Kampfiksingssaken: Ny spiller frikjent

Den tredje av de fem tiltalte fotballspillerne er kjent uskyldig i kampfiksingssaken. Tidligere Follo-spiller Formose Pape Mendy ble torsdag frikjent av juryen i lagmannsretten sammen med de tre tiltalte som også ble frikjent i tingretten.

– Fagdommerne la juryens kjennelse til grunn. Dermed er Mendy og de tre som også ble frikjent i tingretten, frikjent med endelig virkning, opplyser Tor Magnus Sæter-Fagermo til VG. Han er advokat for den svenske bakmannen i saken.

Dommen i tingretten: Fire av syvtiltalte dømt

Opprinnelig tok Oslo Statsadvokatembeter ut tiltale mot syv personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping. Alle skulle ha vært involvert i og rundt 2. divisjonskampene Østsiden – Follo (4–3) og Frigg – Asker (7-1), som begge ble spilt 24. juni 2012. Norges Fotballforbund anmeldte saken til politiet samme sommer.

Nesten tre år etter ble spillerne Alban Shipshani og Drin Shala dømt til åtte måneders fengsel i Oslo tingrett, mens Mendy fikk seks måneder. Den svenske gambleren Luptjo Korunovski (44) fikk den strengeste straffen: Ett år og seks måneders fengsel og 340.000 kroner inndratt. Han var ifølge dommen «bakmann og initiativtager» til kampfiksingen. De tre siste ble frikjent.

Saken ble anket av både statsadvokaten og de dømte. For ett år siden ble den tatt opp i lagmannsretten, men ble så stoppet på grunn av at det ble avspilt telefonopptak i retten som involverte de tiltaltes nærstående. Noe som ikke er tillatt.

De fem siste ukene har saken mot de syv igjen blitt behandlet – med en ny jury.

Saken fortsetter under videoen fra da saken startet i tingretten i 2015.

Nå er Shipshani, Shala og Korunovski funnet skyldige, mens Formose Pape Mendy altså går fri sammen med de tre tidligere frikjente.

Et lydopptak hvor Mendy snakker med flere andre og hvor det går fram at spillerne skal ha mottatt penger for kampfiksing den aktuelle helgen i juni 2012, var hovedbeviset i saken i tingretten. Det ble også avspilt for juryen i lagmannsretten i januar.

– Jeg og mine kompiser er på opptaket. Vi snakket piss om kampfiksing og hvordan man tjener penger på det. Opptaket er useriøst. Jeg latet som om jeg hadde vært med på kampfiksing, sa Mendy i retten ifølge NTB.

I lydopptaket kommer det fram at Mendy «var blitt lovet 70.000, men bare hadde fått 30.000»

– Jeg har ikke fått noe penger, hevdet den tiltalte.

Fredag skal det i lagretten prosederes på hvilken straff de tre skyldige skal få. Straffeutmålingen kommer så i løpet av to-tre uker.

– Vi får se hva tidsforløpet får å si. Denne saken har vart lenge, påpeker Korunovski-forsvarer Tor Magnus Sæter-Fagermo.