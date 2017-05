Seks elitespillere etterforskes for kampfiksing i Sverige. I Norge er fire saker under etterforskning.

– Når man ser hva som har skjedd i Sverige, så er det så nærme at de like gjerne kunne skjedd i Norge, sier Thomas Kristensen i NISO.

Kommunikasjonsjefen i spillerforeningen snakker om toppkampen mellom IFK Göteborg og AIK, som onsdag ble utsatt fordi en spiller skal ha blitt tilbudt penger for å tape kampen med vilje.

Svensk politis etterforskningsmateriale viser flere Allsvenskan-spillere har blitt truet av kriminelle, og at seks spillere har vært under etterforskning for kampfiksing, avslører Dagens Nyheter.

– Det er ikke utrolig om omfanget er større en som så, sier en anonym politikilde til avisen.

I Norge jobber NISO, sammen med Norges idrettsforbund (NIF), Norges fotballforbund (NFF) og Lotteritilsynet, for å unngå at lignende hendelser skjer her.

– Det er jo en av de største truslene mot idretten, sier Kristensen.

Mer korrupte land mest utsatt

Dette sier eliteseriespillerne om kampfiksing Tror du det forekommer kampfiksing i de to øverste divisjonene i Norge? Antall respondenter - Prosent Ja: 18 - 14,3 prosent Nei: 53 - 42,1 prosent Vet ikke: 55 - 43,7 prosent Tror du det forekommer kampfiksing på lavere nivå i Norge? Antall respondenter - Prosent

Ja: 68 - 53,5 prosent Nei: 13 - 10,2 prosent Vet ikke: 46- 36,2 prosent Har du spilt kamper du har mistenkt har vært fikset? Antall respondenter - Prosent

Ja: 6 - 4,7 prosent Nei: 121 - 95,3 prosent Har du noen gang blitt tilbudt penger for å manipulere et fotballresultat?

Antall respondenter - Prosent Ja: 3 - 2,4 prosent Nei: 124 - 97,6 prosent *VG-undersøkelsen ble gjort av blant eliteseriespillerne i samarbeid med NISO våren 2015. Alle spillere med kjent e-postadresse, totalt 353, fikk tilsendt undersøkelsen, og 149 av dem svarte.

En undersøkelse VG og NISO gjorde blant norske eliteseriespiller våren 2015, viser at et flertall av de som svarte tror det forekommer kampfiksing på lavere nivå i Norge. Kun et fåtall tror det skjer i de to øverste divisjonene.

En rapport den internasjonale spillerforeningen FIFPro ga ut i 2016 tyder også på at Norge er mindre utsatt enn en del andre land.

– De landene som er mest utsatt for korrupsjon er sannsynligvis mest utsatt for kampfiksing. Det henger sammen, forklarer Kristensen.

Ifølge FIFPro-rapporten har to prosent av norske spillere blitt kontaktet av mennesker som vil fikse kamper. I Sverige og i Danmark er det tallet tre prosent.

Selv om han mener norsk fotball har gode forutsetninger for å stå imot kampfiksing, tar NISO problemet på alvor.

De tar opp temaet i møte med spillere, bistår klubbene i enkeltsaker og forsøker å bevisstgjøre spillerne på at kampfiksing kan være en trussel.

Norske spillere har muligheten til å varsle om anonymt hvis de mistenker kampfiksing gjennom mobiltelefon-appen Red Button.

I tillegg jobber NISO for å innføre et e-læringskurs om kampfiksing, etter modell fra Antidoping Norges Ren Utøver-program.

– Vi i NISO er opptatt av at det er gjort mye, men det kan gjøres mye mer, sier Kristensen.

Etterforsker fire saker i Norge

I Norge fikk mange øynene opp for at kampfiksing kunne være et problem også her, da et Follo-tips i 2012 til slutt førte til at to spillere ble dømt i lagmannsretten i vinter.

Lotteritilsynet, som har ansvar for å granske kampfiksingsaker i Norge, jobber for øyeblikket med fire konkrete saker, ifølge NRK.

Det er et resultat av at de i 2016 fikk inn tolv tips.

– Vi har hatt indikasjoner på at kjente kampfiksere har vært interesserte i Norge, sier Lotteritilsynet-gransker Henrik Nordal til NRK.