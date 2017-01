MASPALOMAS/OSLO (VG) Til tross for at han har gjenreist Rosenborg som Norges beste fotballag, har ikke Norges Fotballforbund (NFF) kontaktet Kåre Ingebrigtsen (51) i jakten på ny landslagssjef.

– Jeg har ikke snakket med dem om det, nei, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

I sine to første sesonger som sjef for RBK har trønderen sikret klubben serie- og cupgull to år på rad. Det første året ble det også spill i Europa League. Det mislyktes han med å gjenskape i fjor. Derfor er dét fokuset hans i 2017.



– Min drøm er å ta Rosenborg til Champions League. Derfor er ikke det aktuelt med noe annet heller.

Der har får han full støtte av en av sine mest sentrale elever.

– Vi skal låse han inne hvis noen ringer, sier Pål André Helland på spørsmål om sjefen hans kunne vært aktuell som ny landslagssjef.

– Han er sikkert aktuell, men det får han ikke lov til. Jeg tror ikke han vil det heller. Han er «fanatisk» opptatt av å få Rosenborg inn i Champions League. Det betyr mer for Kåre enn å trene en Premier League-klubb.

Det er Hellands oppfatning av suksesstrenerens ambisjoner.

– Det måtte i så fall vært Manchester City det, da, fleiper Ingebrigtsen om Premier League-spørsmålet og viser til klubben han selv spilte 15 kamper fra 1992 -1994.



Berg heller ikke aktuell

– Jeg er nordmann, sier Henning Berg når VG spør om han er interessert i jobben.

SUKSESS I UTLANDET: I 2014 tok Henning Berg gull med Legia Warszawa. Nå håper han på mer suksess, denne gangen med Videoton FC. Foto: Jon Martin Henriksen , VG

Men for øyeblikket er han trener i ungarske Videoton FC hvor han nyter stor suksess. Laget troner øverst på tabellen, mens de har vinterpause på treningsleir i Dubai. Ståle Solbakken takket nei til jobben, mens det allerede er kjent at NFF har vært i kontakt med Bob Bradley om landslagstrenerjobben.

– Nei, NFF har ikke vært i kontakt med meg om jobben. Jeg vet de har snakket med både Ståle Solbakken og Bob Bradley, som i mine øyne er gode kandidater.

Nils Johan Semb skriver i en SMS til VG at de ikke kommenterer navn i den pågående «prosessen».

Hent Erik Hamrén



KLAR FOR SVENSKE: Pål André Helland, her smørblid etter å ha blitt seriemester med RBK for andre året på rad, ønsker å se Erik Hamrén som ny sjef for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det er oppfordringen fra de to RBK-erne til NFF, når de snart skal bestemme seg for hvem som overtar etter Per-Mathias Høgmo, som sluttet i november i fjor.

Helland har planer om å fortsette å være i den norske troppen, og hans motivasjon til å vise seg frem for Erik Hamrén er litt ekstra stor.



– Jeg har hatt ham som leder, og vet hva han står for. Også vil jeg at vi skal få oppleve hverandre når jeg er ti kilo lettere, sier 27-åringen med sitt etter hvert velkjente, lure smil om munnen.

Da Hamren ledet Rosenborg til seriegull i 2009, ble det ikke spilletid på en da ikke fullt så seriøs Pål André Helland, som ble sendt på lån til Ranheim.

– Hamrén er et godt navn, sier Ingebrigtsen.

Svensken har vært ledig siden han gikk av etter å ha ledet Sverige til EM i fjor.

Norge kan sammenlignes med RBK

Rosenborg-sjefen deler gjerne litt tanker om landslagsfremtiden, selv om det ikke blir han som skal forsøke å ta Norge til sitt første mesterskap siden EM i 2000.

– Vi må finne tilbake til da vi hadde en definert spillestil, når vi nå skal ut å kvalifisere oss. Vi må jobbe sammen som et kollektiv, på samme måte som det vi tenker på i Rosenborg når vi skal forsøke å komme oss ut i Europa. Det er ikke individualistene som sender oss dit, men kollektivet.



– Media er veldig opptatte av navn, og hvem som skal spille. Jeg tror vi kommer lenger ved å velge en definert spillestil først, deretter tar man ut spillerne som skal passe inn i det systemet som velges.