Ajax-spiller kritiserer ledelsen etter RBK-smell

Etter at Rosenborg påførte Ajax det første hjemmetapet på ett år pratet frustrerte spillere ut.

– Jeg er lei av å tape og spille nå, sier Lasse Schöne etter kampen ifølge nederlandske Telegraaf.

Samuel Adegbenro kom inn og avgjorde med kampens eneste scoring på et fullsatt Amsterdam Arena. Dermed har Rosenborg et strålende utgangspunkt før returen på Lerkendal førstkommende torsdag.

På sin side har Ajax fått en tung åpning på den nye sesongen. De tapte premieren mot Heracles 2-1, samt at de røyk ut av Champions League-kvaliken mot Nice.

– Vi må samle poeng fort ellers er vi ikke fornøyde. Vi har så mange muligheter til å score mål, og så er vi sløve i forsvaret ett øyeblikk. Da taper du kamper som denne, sier Ajaxs danske midtbanespiller Schöne.

– Synd vi begår samme feil



Siden Europaliga-finalen mot Manchester United i mai har Ajax byttet trener fra Petter Bosz til Marcel Keizer.

Tidligere denne sommeren har Ajax også måtte gi slipp på Davy Klaassen (Everton), Jairo Riedewald (Crystal Palace), Kenny Tete (Lyon) og Richairo Zivkovic (KV Oostende). Med 85 millioner euro i innkommende overgangspenger bør klubben ha mer enn nok finanser til å hente nye spillere.

Hakim Ziyech mener for få spillere har blitt hentet inn - tross at målsniken Klaas-Jan Huntelaar har kommet fra Schalke blant annet.

– Vi venter på forsterkninger. Det er synd at vi begår den samme feilen som i fjor. Jeg har ikke sagt noe ennå, men det er andre som har sagt noe om det. Nå gjør jeg det. Det er synd at vi ikke har lært av fjorårets feil. Det er sannheten, sier Ziyech, ifølge TV-kanalen NOS.

Så du intervju med Kåre Ingebrigtsen etter kampen?

Etter tapet for Heracles forrige helg gikk Ajax-kaptein Joel Veltman til sportsdirektør Marc Overmars sammen med flere spillere og krevde at spillerstallen ble forsterket, skriver nederlandsk presse.

Der ytret de et tydelig ønske om å hente inn to nye forsvarsspillere, en midtbanespiller og en angriper. Isteden er den lovende colombianeren Davinson Sánchez (21) på vei til Tottenham for om lag 42 millioner pund, skriver Voetbal.

Torsdag kveld innrømmet Marc Overmars at klubben ønsker minst én forsvarsspiller i tillegg til sommersigneringen Luis Manuel Orejuela.

– Jeg vet ikke hvor mange vi får inn. Kanskje kommer det en overraskelse, uttalte Overmars ifølge TV-kanalen Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Tidligere RBK-sjef: Bragd



Overmars møtte VG onsdag da norske Dennis Johnsen signerte for klubben for over 20 millioner kroner. Unggutten var ikke med i troppen torsdag.

Ajax styrte store deler av første omgang og kom til et par gode muligheter, men likevel var Rosenborg og Nicklas Bendtner nærmest scoring før pause.

De gangene Ajax kom til store sjanser sto enten en meget god Andre Hansen i veien ellers så gikk ballen utenfor målet.

– I første omgang synes jeg vi spilte ganske kreativt og bra, men ikke etter pause. Vi skapte fem eller seks sjanser, men klarte ikke å score, sier trener Keizer.

Tidligere Rosenborg-trener Ola By Rise kalte seieren en bragd:

PS! Danmarks landslagssjef Åge Hareide var på tribunen og så kampen med fire dansker: Schöne, Kasper Dolberg, Nicklas Bendtner og Mike Jensen.

PS2! Nederlaget var Ajax sitt første tap på hjemmebane på 362 dager og 24 kamper (22 seire og to uavgjort), ifølge Opta.