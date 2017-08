Videodømming og strafferedning fra Buffon i fokus da Juventus vant serieåpningen

(Juventus-Cagliari 3-0) Selv om evigunge Gianluigi Buffon (39) har bestemt seg for at denne sesongen blir hans siste, holder han likevel koken: I dag reddet han straffespark og var en viktig bidragsyter til at Juventus vant.

I slutten av juli meldte Buffon selv til Gazzetta dello Sport at 2017/18-sesongen blir hans siste. Det, i tillegg til at tidligere Arsenal-keeper Wojciech Szczęsny har blitt signert, har gjort at keeperplassen til Buffon ikke har vært like trygg som den har vært i de foregående sesongene.

I dag viste han hvorfor han fortsatt er en av verdens beste målvakter, selv i en alder av 39.

I Buffons 620. Serie A-kamp, nest flest av alle spillere etter Paolo Maldini med 647, reddet Buffon straffe og var delaktig i at Juventus tok alle tre poengene hjemme mot Cagliari.

Videodømming og strafferedning

Etter at Mario Mandzukic hadde sendt hjemmelaget i føringen med en utsøkt volley fra 13 meter etter 12 minutter, pekte kampleder Fabio Maresca på straffemerket drøye ti minutter før pause etter å ha tatt i bruk videodømming for første gang i Serie As historie.

Diego Farias tok tre skritt løpefart og prøvde å plassere ballen i hjørnet, men Buffon var kjapt nede og reddet straffen.

Det var målvaktens 21. strafferedning for Juventus.

Utsøkt scoring på overtid

Bare seks minutter etter strafferedningen til Buffon økte Paulo Dybala til 2-0 med en praktscoring. Miralem Pjanic slo en utsøkt boksåpnerpasning fra nærmere 50 meter gjennom til argentineren, som tok ned ballen på brystet før han banka ballen i nærmeste kryss. Et lite stykke magi fra hjemmelaget på tampen av omgangen som gjorde at det sto 2-0 til hjemmelaget til pause.

Også etter pause fortsatte Juventus å kjøre på. Buffon punkterte oppgjøret halvveis ut i den andre omgangen da han banket ballen i mål fra 12 meter etter pasning fra Alex Sandro. Det var Higuains 33. Juventus-scoring etter rekordovergangen fra Napoli i juli 2016.

På tampen av oppgjøret fikk også nysigneringene Blaise Matuidi og Douglas Costa sine Serie A-debuter for hjemmelaget.

Dermed vant Juventus sin andre åpningskamp i Serie A på rad. Det eneste tapet i en åpningskamp for laget fra Torino kom i 2015, da de tapte 0-1 hjemme for Udinese.