Videodømming og strafferedning fra Buffon da Juventus knuste Cagliari

(Juventus-Cagliari 3-0) Selv om evigunge Gianluigi Buffon (39) har bestemt seg for at denne sesongen blir hans siste, holder han likevel koken: I dag reddet han straffespark da Juventus kjørte over Cagliari.

I slutten av juli meldte Buffon selv til Gazzetta dello Sport at 2017/18-sesongen blir hans siste. Det, i tillegg til at tidligere Arsenal-keeper Wojciech Szczęsny har blitt signert, har gjort at keeperplassen til Buffon ikke har vært like trygg som den har vært i de foregående sesongene.

I dag viste han hvorfor han fortsatt er en av verdens beste målvakter, selv i en alder av 39.

I Buffons 620. Serie A-kamp, nest flest av alle spillere etter Paolo Maldini med 647, reddet Buffon straffe da Juventus tok alle tre poengene hjemme mot Cagliari.

Videodømming og strafferedning

Etter at Mario Mandzukic hadde sendt hjemmelaget i føringen med en utsøkt volley fra 13 meter etter 12 minutter, pekte kampleder Fabio Maresca på straffemerket drøye ti minutter før pause etter å ha tatt i bruk videodømming for første gang i Serie As historie.

Diego Farias tok god fart, stoppet opp og småtrippet før han prøvde å plassere ballen i hjørnet. Buffon var kjapt nede og reddet straffen.

Det var målvaktens 21. strafferedning for Juventus.

– Jeg både håper og tror at Buffon vil holde Buffon-standard - også i hans siste sesong i Juve-drakt. Slik sett fikk han er deilig åpning, med strafferedning og null baklengs, uten at han hadde for mye å gjøre, sier Viasat-kommentator Rolf-Otto Eriksen til VG.



Utsøkt scoring på overtid

Bare seks minutter etter strafferedningen til Buffon økte Paulo Dybala til 2-0 med en praktscoring. Miralem Pjanic slo en utsøkt boksåpnerpasning fra nærmere 50 meter gjennom til argentineren, som tok ned ballen på brystet før han banka ballen i nærmeste kryss. Et lite stykke magi fra hjemmelaget på tampen av omgangen som gjorde at det sto 2-0 til hjemmelaget til pause.

– Dybalas scoring er selve d-en i delikat. Medtaket, rytmen. Særlig måten han markerer skudd til høyre for keeper og isteden vrir den opp i venstre krok, fortsetter Eriksen.

– Godt for Dybala å vise seg fram fra første kamp med 10-ern på ryggen.



– Et stykke unna toppnivå



Også etter pause fortsatte Juventus å kjøre på. Buffon punkterte oppgjøret halvveis ut i den andre omgangen da han banket ballen i mål fra 12 meter etter pasning fra Alex Sandro. Det var Higuains 33. Juventus-scoring etter rekordovergangen fra Napoli i juli 2016.

På tampen av oppgjøret fikk også nysigneringene Blaise Matuidi og Douglas Costa sine Serie A-debuter for hjemmelaget.

– De gjorde jobben, men er fortsatt et stykke unna toppnivået, naturlig nok, mener Eriksen.

Dermed vant Juventus sin andre åpningskamp i Serie A på rad. Det eneste tapet i en åpningskamp for laget fra Torino kom i 2015, da de tapte 0-1 hjemme for Udinese. Det var også sist laget tapte hjemme på Juventus Stadium. Siden den gang har de vunnet 46 kamper og spilt syv uavgjorte.