Sterke generalprøver av Liverpool og Tottenham

Liverpool vant 3-1 over Athletic Bilbao, mens Tottenham slo Mesterliga-finalist Juventus 2-0 lørdag kveld. Neste helg er det alvor.

Liverpool fikk seg et slag i ansiktet da Adam Lallana ble skadet tidligere denne uken i 1-1-kampen mot Atletico Madrid (som vant på straffer). I sommerens siste treningskamp viste Liverpool mer av det som begeistret i 3-0-seieren over Bayern München tirsdag.

Athletic Bilbao ble greit slått 3-1 på irske Aviva Stadium i Dublin. Målene kom ved Roberto Firmino før Inaki Williams utlignet for baskerne.

I andre omgang avgjorde Liverpool kampen etter scoring av 17 år gamle Benjamin Woodburn og 19 år gamle Dominic Solanke.

Mens tilleggstiden rant ut smilte Liverpool-trener Jürgen Klopp stort. Han byttet ti mann i pausen - alle med unntak av keeper Simon Mignolet.

Dermed virker Klopps lag å være i form til Premier League-starten borte mot Watford til lørdag. Bare tre dager senere venter også Champions League-kvalik borte mot Hoffenheim.

Tottenheim Hotspurs gjennomførte en meget sterk kamp på Wembley lørdag kveld. Italienske Juventus ble slått 2-0 komfortabelt etter mål fra lagets kanskje to største stjerner.

Harry Kane scoret på erketypisk vis i første omgang med en heading, mens Christian Eriksen fintet ut Juve-kaptein Gianluigi Buffon og satte ballen i åpent mål.

– Det er godt å vinne den siste kampen før seriestart, men man merket på Juventus at dette var en treningskamp. Vi må starte å vinne fort, og det blir tøft mot Newcastle, sa danske Eriksen i et intervju vist på Viasat etter kampen.

Like før slutt holdt Juan Cuadrado å redusere til 2-1 med en suser, men metallet spilte på lag med vertene. Torino-klubbens nysignering Federico Bernardeschi hadde også et skudd like utenfor.

Spurs, som denne sesongen skal spille på Wembley grunnet ombygging av White Heart Line, starter sesongen borte mot Newcastle neste søndag. 20. august går Tottenham-Chelsea, nummer to og en i fjorårets seriespill.

For Juventus' del venter Superfinale mot Lazio neste helg, før seriestarten går 19. august hjemme på Allianz Stadium mot Cagliari.