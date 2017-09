Historisk Dybala med hat-trick i jubileumskampen

(Sassuolo-Juventus 1-3) Paulo Dybala (23) fortsetter å skinne for Juventus i Serie A etter at han tok over draktnummer 10.

Før sesongen byttet han trøye fra nummer 21. Siden står Dybala med åtte mål i Juventus' fire første seriekamper som alle har endt med seier. Dermed har han virkelig tatt opp arven etter Michael Platini, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez og Paul Pogba.

Søndag senket argentineren Sassuolo med hat-trick - akkurat slik han gjorde i 4-2-seieren over Genoa i Juventus' forrige bortekamp.

I første omgang satte han inn 1-0 fra 20 meter med en strålende curl i lengste hjørnet. Med det scoret Dybala sitt 50. mål i sin 100. kamp for Juventus. Han ble også den første Juve-spilleren til å score i sesongens fire første seriekamper noen gang.

Etter hvilen satte Dybala inn 2-0 med en smart tupp fra 16-meteren, før Sassuolo reduserte ved Matteo Politano som utnyttet katastrofalt backspill av Stephan Lichsteiner.

I 63. minutt på Mapei Stadium viste 23-åringen hvorfor han går under kallenavnet «juvelen» da han satte 3-1 med et utmerket frispark.

Det var de tre skuddene han hadde. De foregående sesongene har Dybala scoret 11, 19 og 13 (for Palermo) mål i Serie A.

Juventus har scoret 13 mål på de første fire kampene totalt. Ikke siden 1959 har de åpnet like målrikt.

Også Inter har åpnet med full pott i Serie A foreløpig og har kommet godt i gang med jakten på å stoppe Juventus fra deres syvende strake seriegull. Senere søndag kan også Napoli ta sin fjerde seier mot Benevento.

