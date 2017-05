King: – Folk i Norge snakker for mye

«Tror en karriere som komiker hadde passet bedre» var blant meldingene Joshua King (25) fikk slengt etter seg, da han offensivt meldte at sesongens målsetning var 15 scoringer.

Toppscorere i Premier League når en serierunde gjenstår 26 mål: Harry Kane, Tottenham. 24 mål: Romelu Lukaku, Everton. 23 mål: Alexis Sánchez, Arsenal. 20 mål: Diego Costa, Chelsea. 18 mål: Sergio Agüero, Manchester City. 17 mål: Dele Alli, Tottenham og Zlatan Ibrahimovic, Manchester United. 16 mål: Joshua King, Bournemouth.

– 15-20 mål, sa han til TV2. – Minimum 15 mål. Om det skjer eller ikke, det vet jeg ikke, men det er gøy å sette seg mål og se om man når dem, sa han til NTB.

«Kanskje han kan klare det på trening», var en annen reaksjon på sosiale medier. Kommentarene var mange, nesten alle hoderystende, og strengt tatt var det jo ikke så lett å tro på at han skulle klare det.

1) Joshua King hadde bare scoret 17 mål – totalt – tidligere i karrieren.

2) Bournemouth ville trolig kjempe rundt nedrykksstreken.

Regnestykket gikk ikke opp.

Men det var visst noen x-er og y-er vi ikke kjente til.

1) Joshua King greide det. Foran dagens avsluttende møte med Chelsea står han med 16 mål.

2) Han er en viktig grunn til at Bournemouth ikke kjemper rundt nedrykksstreken.

– Jeg fikk med meg mange av de negative meldingene, siden kompisene mine sendte dem videre til meg. Og da jeg greide 15, var jeg inne og «likte» en del av dem, sier han med et smil.

STILNET ANFIELD: Champions League-plass-jagende Liverpool fikk merke at Joshua King er i sitt livs form. Tre minutter før slutt på Anfield fikset han 2-2-målet. Foto: REUTERS

– Det var blant annet en som skulle vaske bilen til kompisen sin hvis jeg klarte det. Alle slike meldinger både trigger meg litt og får meg til å le. Det er gøy å lese, og så er det litt gøy å vise folk at de tok feil. Det vil alltid være slik at folk tviler. Det eneste som betyr noe for meg er jeg tror på meg selv, og at familie og venner og manageren gjør det samme. sier King.

Han legger ikke skjul på at han mener det er for mange «forståsegpåere» i Norge.

– Generelt vil jeg si at folk i Norge snakker for mye, og det gjelder ikke bare om meg, men om mange norske spillere. Jeg mener vi bør ta vare på våre egne, for å utvikle norsk fotball. Mange har vært kritiske til meg, og det er jo morsomt å se at nå skal liksom mange av de samme sitte på den andre siden av bordet og applaudere. Det er for mange «eksperter», mener King, og understreker at ordet må skrives med anførselstegn.

VIKTIG MANN FOR KING: Manager Eddie Howe så det mange andre ikke gjorde da han hentet Joshua King fra Blackburn. Her jubler de sammen etter Kings tredje mål mot West Ham. Til høyre Steve Cook. Foto: REUTERS

– Det er sikkert noen som dunker hodet i bordet fordi de har pratet mer enn nødvendig. Jeg tror de fleste som følger med vet hvem jeg mener, uten at jeg trenger å nevne navn. Noen har ikke spilt på det nivået før og andre har glemt hvor mye fotballen har utviklet seg siste årene.

– Men hvis for eksempel Ole (Gunnar Solskjær) har noen synspunkter på mitt spill, så lytter jeg selvsagt. Han har vært treneren min, han har spilt på høyeste nivå og han sa tidlig til meg at jeg kan bli så god jeg vil.

Og Joshua King har altså planer om å bli veldig god.

