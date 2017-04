Her tangerer King nok en norsk scoringslegende

(Bournemouth - Middlesbrough 4-0, West Ham - Everton 0-0) Joshua King (25) passerte John Carew og er nå likt med Steffen Iversen i antall scoringer i én Premier League-sesong. Nå er han bare fire mål unna Ole Gunnar Solskjærs norske rekord.

Kampen mot nærmest fortapte Middlesbrough var ikke mer enn to minutter gammel da King satte inn sitt 14. mål for sesongen.

Kraftspissen ble servert av Mark Pugh inne i 16-meteren. Under press fra alle kanter avsluttet 25-åringen hardt og kontant fra syv-åtte meter. Keeper Brad Guzan var sjanseløs og nordmannen sørget for en drømmestart på Vitality Stadium.

Målet gjør at King er oppe i 14 scoringer siden den engelske ligastarten i august. Han går dermed forbi John Carew på lista over mestscorende nordmenn i en Premier League-sesong, og tangerer Steffen Iversens 14 nettkjenninger Tottenham-trøya for 17 år siden (se faktaboks).

Nordmenn med tosifret antall scoringer i én Premier League-sesong: Ole Gunnar Solskjær, Manchester United (18 i 1996/97, 12 i 1998/99 og 1999/00, 10 i 2000/01 og 17 i 2001/02) Steffen Iversen, Tottenham (14 i 1999/00) John Carew, Aston Villa (13 i 2007/08, 11 i 2008/09 og 10 i 2009/10) Joshua King, Bournemouth (13 i 2016/17) Jan Åge Fjørtoft, Swindon (12 i 1993/94) Tore André Flo, Chelsea (11 i 1997/98, 10 i 1998/99 og 1999/00) Egil Østenstad, Southampton (11 i 1997/98)

Nå gjenstår bare én mann på Kings fire resterende kamper. Ole Gunnar Solskjær stoppet på 18 scoringer for Manchester United i 1996/1997-sesongen. Det gjør ham til den mestscorende nordmannen i en Premier League-sesong til nå.

Enda mer imponerende er det kanskje hva Romsås-gutten har fått til siden nyttår.

11 av ligamålene er nemlig kommet siden januar og åtte av målene de siste ni kampene. Til sammenligning scoret Solskjær ni av sine 18 mål i 1997-delen av sin rekordsesong.

Langt steg vekk fra nedrykksstrid



Den blytunge Middlesbrough-starten ble ikke bedre da King-spissmakker Benik Afobe satte inn 2-0 etter et drøyt kvarter.

Etter pause sørget Pugh og Charlie Daniels for at ydmykelsen av gjestene ble komplett og en skikkelig festkveld i Sør-England.

For 4-0 ble også sluttresultatet. King & Co. har nå syv poeng ned til Swansea på direkte nedrykk. Det skal dermed mye til for at klubben ikke får fornyet Premier League-kontrakten til neste år.

Bournemouths gjenstående kamper er mot Sunderland (borte), Stoke og Burnley (hjemme), før de avslutter borte mot Leicester.

Nordtveits første fra start på over tre måneder



Det var flere nordmenn i aksjon i England i dag. I London fikk Håvard Nordtveit en sjelden sjanse fra start.

Nordtveit noterte seg riktignok for et innhopp sist uke, i 2-2-kampen mot Sunderland, men har ikke startet en kamp for West Ham siden laget ble ydmyket på verste vis mot Manchester City i FA cupen 6. januar i år.

Nordtveit tok plass sentralt på midtbanen i manager Slaven Bilic' 3-4-3-formasjon, uten at han utmerket seg voldsomt.

Mot topp fire-jagende Everton ble det en jevn kamp uten at noen maktet å sette inn noe vinnermål. Dermed endte det 0-0 i den engelske hovedstaden.

Andre resultater i Premier League i dag:

Hull - Watford 2-0, Swansea - Stoke 2-0.

Spilles søndag:

Burnley - Manchester United, Liverpool - Crystal Palace.

