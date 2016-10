Vond Chelsea-retur for Mourinho: – Dette er en ydmyket mann

(Chelsea - Manchester United 4-0) Da Pedro scoret det raskeste målet i Premier League denne sesongen virket José Mourinhos stjernegalleri paralysert resten av kampen.

Kun 30 sekunder gikk det før Chelsea satte dagens første. Klønete forsvarsspill fra både Chris Smalling, Daley Blind og keeper David de Gea

gjorde at lynraske Pedro Rodriguez kunne parkere alle tre da han fikk en perfekt bakromspasning fra landsmann Marcos Alonso. Han kunne ikke gjøre feil foran åpent mål. Scoringen satte hjemmefansen i full kok. Derfra og ut handlet alt om Chelsea.

Etter en drøy time stod det 3-0. Gary Cahill scoret 2-0 etter en corner i det 22. minutt. Eden Hazard vartet opp med en glimrende prestasjon inne i Manchester Uniteds 16-meter etter en drøy time. David de Gea var sjanseløs på belgierens avslutning fra 10-11 meter.

– Dette er en ydmyket mann på Stamford Bridge. José Mourinho ligger under 3-0 etter en time, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da Chelseas tredje scoring var et faktum.

At midtbaneterrieren N'Golo Kanté skulle krone det hele med et lekkert soloraid og legge på til 4-0 var det nok ikke mange som hadde trodd. Men franskmannen gjorde som han ville i det 70. minutt. Han danset seg forbi alt og alle før han plasserte ballen i David de Geas lengste hjørne.

Hatt enorm Chelsea-suksess



TV-kameraene fokuserte naturligvis på José Mourinho fra første sekund. Manchester Uniteds nåværende manager har hatt enorm suksess i Chelsea over to perioder. Portugiseren sørget i 2005 for å bringe Premier League-troféet tilbake til klubben for første gang på 50 år. I samme Chelsea-periode vant klubben ligaen én gang til.

Etter å ha fått sparken i 2007 gjorde Mourinho Chelsea-comeback i 2013. I sin andre sesong i sin andre periode ble det igjen ligagull. Men 2015/2016-sesongen blir bare husket for en rekke kontroverser. Han kritiserte spillere i pressen. Mourinho kranglet så voldsomt med Chelsea-lege Eva Carneiro at det ble avisoverskrifter i lang, lang tid. På banen leverte laget dårlig. Det gikk som det måtte gå. Desember 2015 fikk han sparken – igjen.

I dag – et snaut år senere – var han tilbake, og ble til de grader ydmyket.

