Tror Mourinho ønsker å sette press på spillergruppen

Manchester United har slitt tungt i serien i høst, og nå har de også fått trøbbel i Europaligaen. I går slaktet trener José Mourinho laget etter 2-1-tapet for Fenerbache.

José Mourinho har ikke fått noen enkel start på jobben som United-sjef. 15 poeng på ti kamper er godt under forventet fangst - for klubben som brukte over to milliarder kroner på nye spillere i sommer.

Men selv om laget har slitt i hjemlig serie, har de gjort det ganske bra i Europaligaen. Inntil i går kveld - da Fenerbache ble for sterke hjemme i Tyrkia.

Mourinho har tidligere vært kjent for å alltid ta sine spillere i forsvar, men både i Chelsea forrige sesong, og denne høsten i United, har han ikke vært like støttende mot spillertroppen når det butter:

Han skjelte ut venstreback Luke Shaw da Watford slo de røde djevlene 3-1 på Vicarage Road 18. september.

Og i går gikk han igjen i strupen på sin egen tropp:

– De fortjente å vinne. Et lag som slipper inn mål etter to minutter, er et lag som ikke er forberedt og konsentrerte nok. Vi ga bort fordelen, og motstanderen var der de ville være. Etter det andre målet reagerte vi og kunne fått et annet resultat, men jeg føler ikke vi fortjente mer i løpet av 90 minutter, sa Mourinho.

VG har snakket med tidligere Haugesund-trener, Jostein Grindhaug, og han tror ikke at portugiseren uttalte seg negativt om laget i frustrasjon.

– Jeg vet ikke om han føler press eller hva det er, for det kan også være et bevisst valg fra hans side. Det kan være at han ønsker å sette press på spillergruppen, og derfor føler han kanskje at det er den riktige knappen å trykke på, sier Grindhaug, som selv var kjent for å by på seg selv da han trente Haugesund.

Selv om Grindhaug ikke vil uttale seg negativt om post match-intervjuet til den tidligere Porto,- Chelsea,- og Real Madrid-treneren, er han på ingen måte imponert over spillet til rødtrøyene.

– Jeg satt og så kampen, og det var dårligere enn noen gang. De har spillere som er gode med ballen, kvikke, og de har mange forskjellige typer i stallen sin. Likevel sliter han med å få satt et lag som fungerer, sier han.

NRK-ekspert Tom Nordlie deler Haugesund-mannens tanker, men han mener at Mourinho må vekte ordene når han uttaler seg.

– Såpass ærlig må han få lov til å være, men det spørs om han skal ta det i media. Vi har jo savnet åpenhet og ærlighet, og akkurat det du referer til er ikke noe jeg reagerer på, sier Nordlie da han får referert hva 53-åringen har uttalt.

– Før har han alltid vært en stor beskytter av spillerne, så dette er jo en litt ny vri. Men hvis han sier «vi», ikke «de», så må det være lov, legger han til.

Sarpsborg 08-trener Geir Bakke ønsker ikke å mene for mye om den kontroversielle treneren.

- Han har vel så langt ikke vist stor sinnsro og balansert væremåte når resultatene sitter langt inne. De få gangene i karrieren, vel å merke. Jeg tror likevel ikke at treneren til Sarpsborg 08, i Norge, med 4-5000 tilskuere skal mene så mye om hvilket press Mourinho lever under.