Nå er det ikke uflaks lenger, United

Kommentar (Manchester United – West Ham 1-1) Vi er i «år 4» etter Alex Ferguson. Manchester United leter fortsatt etter seg selv.

Kanskje begynner noe å skje. United har sett ganske bra ut i det siste.

Men det holder ikke å se bra ut dersom man skal vinne Premier League.

Det holder heller ikke å ta 10 av 21 poeng hjemme på en gang så fryktede Old Trafford, der de fleste hadde tapt på forhånd for noen år siden.

Nå er det ingen som hverken har vunnet eller tapt på Old Trafford på de fire siste seriekampene, og det er 26 år siden United var uten seier hjemme så mange ganger på rad.

Selvsagt er det en trøst at laget har vært best mot Stoke, mot Burnley, mot Arsenal og mot West Ham. Men det er en fattig trøst, etter bare tre mål på 360 minutter (1-1, 0-0, 1-1 og 1-1).

Manchester United hadde ikke marginene med seg mot West Ham heller: Keeper Darren Randolph var strålende og stoppet Marcus Rashford med høyrebeinet, Jesse Lingard med venstrearmen, Henrikh Mkhitaryan med høyrearmen og Zlatan Ibrahimovic med høyrebeinet.

United-uflaks? Absolutt. I fire kamper på rad? Absolutt ikke.

Da handler det også om udyktighet. Med 18 mål har Manchester United scoret minst ti færre enn alle de fire topplagene.

Et godt, gammelt United hadde hatt åtte poeng til etter disse fire hjemmekampene, vært tre bak ledende Chelsea, ikke 11, og sett ut som en tittelutfordrer.

Nye United mangler trygghet, tålmodighet og trøkk på den siste tredjedelen av banen. Det spilles fin fotball, men den er for snill, de brutale ledertypene mangler. Zlatan Ibrahimovic bør være en slik type. Svensken utnyttet Paul Pogbas lekre pasning og utlignet med en nydelig heading. Han står med syv scoringer, som absolutt er akseptabelt, og han har hatt en grei start i engelsk fotball, men heller ikke mer.

Ibrahimovic er hentet inn for å løfte Manchester United opp til et nytt nivå. Han bruker store ord og sier at han skal gjøre det, da må han gjøre det han sier, gå foran med sin råskap, spre sin autoritet og utnytte flere sjanser.

José Mourinho er tredjemann som prøver seg etter Alex Fergusons 26 og et halvt år og 24 store titler. Selv om det ser bedre ut på banen enn under David Moyes og Louis van Gaal, så ser det verre ut på tabellen. Ikke siden 1990 har Manchester United hatt så få poeng etter 13 kamper, en tredjedel av sesongen.

Det er lenge igjen, som det heter. Manchester United har absolutt potensial til å nærme seg tetlagene, men trolig er det for mange som er for langt foran til at det kan bli ligagull.

Og det er neppe noen fordel at Mourinho virker småstresset på sidelinjen. Dommermarginene er heller ikke med United, slik portugiseren sikkert er godt vant med fra alle toppklubbene han har hatt. Det er greit å vise følelser, men det er jo ikke bra at han «mister det» bare fordi Paul Pogba får et (korrekt) gult kort for filming. For andre gang denne sesongen ble manageren sendt på tribunen, og vil bli straffet igjen.

Mourinho har allerede begynt å be om mer tid. Foran Europa League-kampen mot Feyenoord i midtuken uttalte han: «Den beste manageren i Premier League-historien trengte noen år på å bygge opp sin suksessperiode. Når den beste trengte den tiden, betyr det at andre gjør det samme.»

Det er nok å tro på han som dukker opp om en måned, dersom Mourinho tenker seg at han skal få bygge lag like lenge som Alex Ferguson gjorde på slutten av 80-tallet. 30 år senere er Manchester United noe helt annet, en milliardbutikk, en seiersmaskin med helt andre forventninger, ikke minst fra supportere verden rundt.

De må José Mourinho innfri.