Manchester United tapte 1-2 mot Hull, men manager José Mourinho (54 år i går) hevdet hardnakket at klubbens seiersrekke ikke ble brutt.

Før torsdagens semifinale i ligacupen mot Hull, sto Mourinhos menn med 17 seiere på rad i alle turneringer. Til tross for tap tok Manchester United seg videre til ligacupfinalen med sifrene 3-2 over to kamper.

Mourinho nektet derimot å godta sluttresultatet, nærmere bestemt den første scoringen til Hull.

– Vi tapte ikke, det ble 1-1. Jeg så bare to mål. Jeg så Paul Pogbas mål og deres mål, en fantastisk scoring, sa Mourinho ifølge Daily Mail.

United-manageren mener Hull ikke burde hatt straffe på stillingen 0-0, da Baye Oumar Niasse og Harry Maguire falt i duell med forsvarsduoen Marcos Rojo og Phil Jones. Tom Huddlestone satte ballen sikkert i mål.

1-0: Tom Huddlestone scorer på straffe mot Manchester United-keeper David de Gea. Foto: Lee Smith , Reuters

Paul Pogba utlignet med en lekker tupp, mens Niasse satte inn 2-1 seks minutter før slutt – men flere mål ble det ikke.

– Jeg så ikke Hulls første mål. Vi feirer nå, vi er i finalen. Jeg vil ikke snakke om straffen eller prestasjonen vår, fortsatte Mourinho.

Manchester United-manageren hadde enda en grunn til å feire i går. Portugiseren fylte nemlig 54 år, og det ble behørig feiret i lagbussen etter kamp.

Tidligere United-spiller Phil Neville postet et bilde på Twitter med en smilende Mourinho bak en rød bursdagskake med fotografier på lokket – og en flaske vin.

Manchester United møter Southampton i ligacupfinalen 26. februar. Laget tok seg videre fra semifinalen med 2-0 sammenlagt over Liverpool.