Mourinho etterforskes for skattefusk

Cristiano Ronaldo (32) er allerede i søkelyset. Nå er nok en Jorge Mendes-klient anklaget for skattefusk.

Manchester Uniteds manager etterforskes for skattefusk. Det melder blant andre nyhetsbyrået Reuters.

Det er spanske myndigheter som har satt i gang etterforskning etter tiden hans som manager i Real Madrid. Spanske Marca skriver at myndighetene anklager Mourinho for å ha unndratt om lag 3,3 millioner euro i skatt i 2011 og 2012. Det tilsvarer i overkant av 30 millioner norske kroner.

Mourinho har foreløpig ikke kommentert anklagen.

Jorge Mendes største klienter: Cristiano Ronaldo - Real Madrid

James Rodriguez - Real Madrid

Diego Costa - Chelsea

Angel Di Maria - PSG

Bernardo Silva - Monaco (klar for Manchester City)

Ederson - Benfica (klar for Manchester City)

Nicolas Otamendi - Manchester City

André Gomes - Barcelona

Renato Sanches - Bayern München

Falcao - Monaco

Eliaquim Mangala - Valencia

Ezequiel Garay - Valencia

Seks Mendes-klienter under etterforskning

Tidligere er Cristiano Ronaldo en av flere klienter hos agenten Jorge Mendes som er anklaget for uregelmessigheter i skatteinnbetalingen. Ronaldo skal forklare seg for retten 31. juli.

I mai fikk PSG-stjernen Ángel Di María, som også har Mendes som agent, besøk av fransk politi, som gjennomførte en razzia i argentinerens hjem. Di María er under etterforskning for angivelig å ha unndratt flere millioner i skatt gjennom bruk av skatteparadiser.

I tillegg har Ricardo Carvalho, Radamel Falcao og Fábio Coentrão alle vært eller er under etterforskning for skattefusk. 27. juni skal 51 år gamle Mendes vitne for Falcao.

Fellesnevneren for alle disse er at de er under kontrakt med Gestifute, som er Mendes' agentfirma.

Tidligere har det blitt hevdet at Cristiano Ronaldo er så rasende og frustrert over anklagene at han vil forlate Spania.

Sent mandag kveld brøt klubbpresident Florentino Pérez stillheten og uttalte seg til en rekke spanske medier.

– Noen medier har skapt et bilde av at han er en kriminell, når han egentlig er en bra og profesjonell fyr på alle måter. Da er det vanskelig å forstå. Man har ikke tatt hensyn til at man skal være uskyldig til det motsatte er bevist, sier Pérez, som legger til at han ikke har snakket med Ronaldo siden etter Champions League-finalen i Cardiff.

Fra før er allerede Barcelonas Lionel Messi og hans far, Jorge Horacio, dømt til 21 måneders betinget fengsel, i tillegg til en bot på drøye 19 millioner kroner. Ettersom det er vanlig praksis i Spania å gjøre straffer på under to år betinget for førstegangsforbrytere slapp begge å sone fengselsstraff.

