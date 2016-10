Dette skal Mourinho ha hvisket til Conte

(Chelsea - Manchester United 4-0) Chelsea føk ut av startblokkene, scoret etter bare et halvminutt og sørget for at José Mourinho og Manchester United ikke har vunnet en ligakamp på én måned.

Hjemmelagets pangstart ved Pedro etter bare 30 sekunder paralyserte de røde fra Manchester. Derfra og ut handlet alt om Chelsea.

Gary Cahill, Eden Hazard og N'Golo Kanté sørget for at det ble en vond og ydmykende retur til Stamford Bridge for Manchester Uniteds manager.

Etter kampslutt tok Mourinho tak i Chelsea-manager Antonio Conte. Da hadde han i noen minutter og helt på tampen av kampen sett sin italienske trenerkollega mane publikum til større hyllest av Chelsea-heltene. Portugiseren så tydelig opprørt ut da han hvisket italieneren noen velvalgte ord.

Ifølge den anerkjente fotballjournalisten Gabriele Marcotti, som blant annet jobber for ESPN, skriver Sky Italia at Mourinho kom med følgende oppfordring:

«Du fyrer ikke opp publikum på 4-0. Du gjør det på 1-0. Det er ydmykende».

Det samme skriver Gazetta dello Sports' Filippo Ricci.



Begge managere var svært sparsommelige med informasjonen da de ble spurt om hendelsen etter kampen.

– Mine ord var ment for Antonio Conte, og ikke for deg, svarte Mourinho Sky Sports' reporter.

– Når det er en privat samtale så har vi rett til å holde den privat. Jeg har stor respekt for José. Han er en stor manager og har vunnet mye her, sier Conte til BBC.

Hadde stor Chelsea-suksess



IKKE GLEMT GAMMELT SAMARBEID: De løftet flere ligatroféer sammen. Her møtes Chelseas John Terry og José Mourinho hverandre før dagens kamp. Foto: Glyn Kirk , AFP

For portugiserens Chelsea-historie gjorde storoppgjøret til noe helt spesielt. TV-kameraene fokuserte på José Mourinho fra første sekund. Uniteds nåværende manager sørget i 2005 for å bringe Premier League-troféet tilbake til Chelsea for første gang på 50 år. I samme Chelsea-periode vant klubben ligaen én gang til.

Etter å ha fått sparken i 2007 gjorde Mourinho Chelsea-comeback i 2013. I sin andre sesong i sin andre periode ble det igjen ligagull. Men 2015/2016-sesongen blir bare husket for en rekke kontroverser. Han kritiserte spillere i pressen. Mourinho kranglet så voldsomt med Chelsea-lege Eva Carneiro at det ble avisoverskrifter i lang, lang tid. På banen leverte laget dårlig. Det gikk som det måtte gå. Desember 2015 fikk han sparken – igjen.

I dag – et snaut år senere – var han tilbake, og ble til de grader ydmyket.

– Når du kommer med en strategi, kan du ikke slippe inn mål som vi gjorde i dag, oppsummerer Mourinho.

– Vi kom med en offensiv innstilling. Vi ville skape sjanser, vi viste det også etter 1-0. Det andre og tredje målet deres var kontringsmål. Det er en sånn dag hvor du gir motstanderen overtaket ved at du ikke gjør noen ting, sier United-manageren.

Tunge tall

Ifølge statistikktjenesten Opta er 4-0-resultatet søndag det verste tapet Mourinho har som Premier League-manager. Kun én gang har det gått verre i karrieren hans. Det var i et annet land. Den gangen i La Liga da Barcelona herjet med Real Madrid og vant 5-0.

Det er også andre gang et «Mourinho-lag» slipper inn fire mål eller mer (første gang i 5-3-tapet for Tottenham januar 2015) i den engelske toppdivisjonen.

Med tapet i dag har ikke Manchester United vunnet en ligakamp siden 24. september. 14 poeng skarve poeng har det blitt. For å sette den tunge sesongstarten i perspektiv: Kun i 2014/2015-sesongen har klubben tatt færre poeng (da 13 poeng) på de ni første rundene i løpet av Premier League-historien.

– En ydmyket mann



Kun 30 sekunder gikk det før Chelsea satte dagens første. Klønete forsvarsspill fra både Chris Smalling, Daley Blind og keeper David de Gea

gjorde at lynraske Pedro Rodriguez kunne parkere alle tre da han fikk en perfekt bakromspasning fra landsmann Marcos Alonso. Han kunne ikke gjøre feil foran åpent mål. Scoringen satte hjemmefansen i full kok. Derfra og ut handlet alt om Chelsea.

Etter en drøy time stod det 3-0. Gary Cahill scoret 2-0 etter en corner i det 22. minutt. Eden Hazard vartet opp med en glimrende prestasjon inne i Manchester Uniteds 16-meter etter en drøy time. David de Gea var sjanseløs på belgierens avslutning fra 10-11 meter.

– Dette er en ydmyket mann på Stamford Bridge. José Mourinho ligger under 3-0 etter en time, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da Chelseas tredje scoring var et faktum.

At midtbaneterrieren N'Golo Kanté skulle krone det hele med et lekkert soloraid og legge på til 4-0 var det nok ikke mange som hadde trodd. Men franskmannen gjorde som han ville i det 70. minutt. Han danset seg forbi alt og alle før han plasserte ballen i David de Geas lengste hjørne.

Etter en svak start på årets sesong er Chelsea nå oppe på fjerdeplass, kun ett poeng bak Manchester City, Arsenal og Liverpool.

– Vi startet bra, med høy intensitet, samtidig som vi spilte ball med godt tempo. Jeg er glad på vegne av spillerne. Jeg ser hver dag, hver måned, den innsatsen de legger ned. Derfor fortjente de det, sier manager Conte.