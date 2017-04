Riise vil trene Norge – og nå får han støtte av NFF

John Arne Riise (36) har lagt opp, men føler seg på ingen måte ferdig med toppfotballen.

Mannen med tre år i Monaco, syv i Liverpool og tre i Roma har minst like store ambisjoner etter den aktive karrieren.

– Mitt hovedfokus er at jeg skal bli trener og manager. Det er den jobben jeg ser for meg å ha fremover, sier han i et intervju med VG.

GODE LÆREMESTER I: John Arne Riise har trent under en rekke stjernetrenere, som Rafa Benitez i Liverpool. Her får han instruksjoner foran Champions League-møtet med Barcelona i 2007. I midten Jamie Carragher. Foto: TERJE VISNES, VG

Riise er ferdig med C-trener-utdannelsen, og skal begynne på B-kurset neste måned.

– Jeg skal ta det i Norge, men vil ha mye praksis på Liverpool-akademiet. Jeg har fått beskjed om at jeg er velkommen til å være der så lenge jeg vil, forteller han.

Riise må gjennom UEFAs B-, A- og Pro-kurs før han er trenerklar, noe som betyr at han neppe vil kunne være ferdig utdannet før om tidligst tre år.

– Hvilket nivå ser du for deg at du skal ende på?

– Det største målet er Premier League-manager og landslagstrener, svarer han uten å nøle. Ambisjonene har det aldri vært noe i veien med.

– Du legger listen høyt?

– Det er de store målene mine, men det er jo mange mindre mål. Man må begynne en plass og ta steg for steg, poengterer han, og er på ingen måte fremmed for en trenerjobb i Norge.

Les også: Kritisk mot Norge

– Jeg får kanskje en liten tyvstart siden jeg har et navn. Ryktet mitt i fotballen er at jeg er hardtarbeidende, og det ønsker jeg å være som manager også. Jeg vet hva jeg vil og hva jeg vil kreve, og det er en fordel at jeg vet hvordan spillere tenker. Jeg har vært veldig heldig å få spille under mange av de beste, som Houllier, Benitez, Ranieri, Spalletti – og Drillo og Semb. Alle har gitt meg noe. Men det er også viktig at jeg finner min egen vei, sier John Arne Riise.

Han ønskes hjertelig velkommen av Dan Eggen, som har ansvaret for trenerutdanningen i Norges Fotballforbund.

– Det vil alltid være bra at vi får med oss erfaringen fra dem som har lykkes på høyeste nivå over lang tid, som John Arne. De har et stort potensial med sine erfaringer og opplevelser, og slike tilskudd er gull for norsk fotball, sier Eggen.

GOD LÆREMESTER II: John Arne Riise sammen med Drillo under en landslagstrening i 2011. Hans store mål er en gang å følge i Drillos landslagstrenerfotspor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Flere tidligere utenlandsproffer er blitt trenere på øverste nivå, som Henning Berg, Ståle Solbakken, Ole Gunnar Solskjær, Kjetil Rekdal, Stig Inge Bjørnebye, Steinar Nilsen, Lars Bohinen og Eirik Bakke. Noen har forsvunnet ut av landet, men det bekymrer ikke Dan Eggen.



– Nei, det er også veldig bra. De kommer gjerne tilbake, uansett har de god kontakt med det norske trenermiljøet. Det skaper utvikling, poengterer mannen som var midtstopper da Norge slo Brasil i 1998-VM.

Les også: Skrtel tror på Rise som trener

Han er imidlertid klar på at John Arne Riise må gjennom de samme kursene som andre trenere, før han kan få en trenerjobb, i hvert fall i Europa.

– UEFA er blitt veldig strenge på det. Det handler om respekten for trenerstanden, for å opprettholde at dette er et yrke med en profesjonsstandard, på linje med det å være advokat eller lærer.

MØTTE DE BESTE: Dan Eggen er ansvarlig for NFFs trenerutdanning. I 1998-VM var han ansvarlig for å stoppe Ronaldo i møtet med Brasil, og det gikk bra. Foto: AFP

– Riise har store mål; hva sier du til at han allerede snakker om Premier League og landslaget?

– Jeg ser ikke noe «gærent» i det. Vi støtter oppunder store ambisjoner, men det er avgjørende at han bygger sten på sten, for det er noen fallgruver der ute.

– Som spiller har du opplevd toppfotball fra én side, og det er selvsagt en fordel. Men som trener er det plutselig veldig mange andre aktører å forholde seg til. Det er nok av trenere som ryker fordi de ikke har et godt forhold til sin egen klubbledelse, til pressen, til agenter osv. Og som trener er man en leder som må håndtere en gruppe spillere som alle har sine egne ambisjoner. Oppå dette kommer det fotballanalytiske, ikke minst hvordan man klarer å formidle det på en god måte, sier Dan Eggen.

NFF godtar at John Arne Riise trenerutdannes, selv om han har en avtale med Betsson. Han vil imidlertid ikke kunne være trener for en norsk klubb, dersom han er tilknyttet spillselskapet. Riise forteller at han snart vil skrive under en ny treårsavtale med Betsson.

PS! Eirik Bakke (Sogndal), Trond Fredriksen (Aalesund), Eirik Horneland (Haugesund) og Christian Michelsen (Kristiansund) fullfører UEFA Pro-kurset mens de er eliteserietrenere.