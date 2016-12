Kan bli Norge – Nord-Korea på Ullevaal

PYONGYANG (VG) Jørn Andersen (53) fortsetter som nordkoreansk landslagssjef i 15 nye måneder, og kanskje, kanskje blir det en kamp mot Norge på Ullevaal neste sommer.

Andersen forteller at han har fått en uformell henvendelse om en mulig landskamp, først via et spørsmål fra Jan Åge Fjørtoft (som han selvsagt kjenner godt), deretter en mail fra «en i NFF», om det vil være interessant å komme til Ullevaal 13. juni.

Norge møter Tsjekkia i VM-kvalifiseringen tre dager tidligere, mens Nord-Korea etter planen spiller Asia-kvalik på denne datoen. Men både Andersen og det nordkoreanske forbundet vil prøve å flytte den kampen, dersom det blir aktuelt å komme til Norge.

(saken fortsetter under bildet)

HER ER DE ENIGE: Jørn Andersen og visepresident Han Un Gyong (til venstre) etter de siste kontraktsforhandlingene med Jørn Andersen. Til høyre Choe Nam Hyok, forbundets «manager». Foto: Annemor Larsen , VG

Se også: Andersens Nord-Korea til topps i Hongkong

– Vi er veldig «happy» med ham



– Jeg har lyst og forbundet har lyst. Jeg tror også det hadde vært spennende for publikum. Men det er for tidlig å se om vi lykkes med å flytte kampen til en annen dato, og det har også en økonomisk side, påpeker Andersen, som mener laget hans har gjort store fremskritt og har potensial til å bli en seig motstander for Norge.

Jan Åge Fjørtoft bekrefter at han har vært med å opprette en slags dialog mellom partene.

– Jeg formidlet kontakt til Knut Kristvang som har ansvaret i NFF, skriver Fjørtoft i en SMS til VG.

– Det er riktig at jeg var i kontakt med Jørn Andersen, men vi får også fortløpende henvendelser fra forskjellige nasjoner vedrørende mulige privatlandskamper. Landslaget skal trolig spille en privatlandskamp i Oslo 13. juni, etter Norge-Tsjekkia. Hvem det blir mot, er ikke avklart. Og det blir muligens heller ikke klart før ny landslagssjef er på plass, sier Kristvang til VG.

(saken fortsetter under videoen)

Jørn Andersen ferdigforhandlet kontrakten i en restaurant i 3. etasje på hotell Koryo, der han har bodd siden mai. VG var til stede da en tre personer sterk delegasjon kom ut, rundt klokken ni på kvelden, lokal tid; Andersen, forbundets visepresident Han Un Gyong og Choe Nam Hyok, som har hovedansvaret for kontakten med utlandet.

– Vi er 99 prosent enige, sa Jørn Andersen med et stort smil. Han så lettet ut.

Visepresident Han ville egentlig ikke si noe før kontrakten er signert, etter planen søndag kveld, men på spørsmål om hvor fornøyde de er med Andersen svarte hun likevel VG slik:

– Vi er veldig «happy» med ham. Alle spillerne er det, og de andre trenerne er det. Han forstår våre spillere og våre spillere forstår ham. Det er topp, var den kjappe konklusjonen før hun tok rulletrappen ned med et siste farvel:

– Thank you, bye, bye, see you tomorrow.

Nord-Korea-topp: – Håper Andersen tar oss til 2022-VM

Har forespørsler fra andre land

Andersens nye kontrakt strekker seg til kvalifiseringen for Asiamesterskapet (spilles i 2019) er over. I desember neste år er det også sluttspill i Øst-Asia-mesterskapet, der Japan, Sør-Korea og Kina motstandere.

– Hadde det vært rart å forlate laget etter bare åtte måneder?

– Ja, det hadde ikke vært så morsomt. Jeg har tre-fire forespørsler fra andre land, det blir lagt merke til det vi har gjort. Men det kan jeg heller gjøre senere. Jeg ser hvordan spillerne utvikler seg her, jeg ser hvor fort de nye, unge som slippes til tar nivået. Det sportslige gjorde at det var veldig fristende å fortsette, sier han.

Se også: Drømmestart for Andersens Nord-Korea: – Det gir selvtillit

– Jeg har sett en klar sportslig fremgang og jeg ser hvilken mulighet fotballen i Nord-Korea har til å ta det neste steget. Jeg er jo bare en landslagstrener, men er også blitt en rådgiver for forbundet. Jeg prøver å gi dem tips hele veien, og føler at jeg har sterk innflytelse på hele fotballen her. På damesiden er de jo veldig sterke, der ble de verdensmestere i U17 og U20 på kort tid i 2016, så der er det ikke så mye å lære. Men på herresiden, der motstanderne er mye, mye sterkere, er de veldig glade for å få innspill, sier han.

Hvilke motstandere som venter i kvalifiseringen til Asiamesterskapet blir trukket i januar. 12 lag er klare, nå kjempes det om de 12 gjenværende plassene i mesterskapet som vil være det første i Asia med 24 nasjoner.

Nord-Korea har spilt åtte kamper siden Jørn Andersen tok over, vunnet seks, spilt én uavgjort og tapt én gang.