Jørn Andersen forlenger med Nord-Korea

PYONGYANG (VG) Jørn Andersen (53) fortsetter som nordkoreansk landslagssjef.

I et vinterkaldt Pyongyang, med temperaturer som i Norge, kommer Andersen til å signere en ny kontrakt, før han tar juleferie og reiser til Tyskland på tirsdag.

I 2. etasje på hotell Koryo, der Andersen har bodd siden han tok over landslaget i mai, satt han i dag i sluttforhandlinger med forbundsledelsen.

– Vi er 99 prosent enige, sa Andersen med et stort smil da han kom ut fra møtet med generalsekretær Han Un Gyong og landslagets «utenlandsmanager» Choe Nam Hyok.

– Vi er veldig fornøyde med Andersens jobb, både forbundet og spillerne, oppsummerte Han da møtet var over. Mer ville hun ikke si før kontrakten skal skrives søndag.

Det skal være snakk om en kontrakt på halvannet år.

Neste år skal Nord-Korea ut i kvalifisering til Asiamesterskapet (spilles i 2019), og i desember neste år er det sluttspill i Øst-Asia-mesterskapet, der Japan, Sør-Korea og Kina som motstandere.

– Jeg har sett en sportslig fremgang, og jeg ser hvilken mulighet fotballen i Nord-Korea har til å ta det neste steget. Jeg er jo bare en landslagstrener, men er også blitt en rådgiver for forbundet. Jeg prøver å gi dem tips hele veien, og føler at jeg har sterk innflytelse på hele fotballen her. På damesiden er de jo veldig sterke, der ble de verdensmestere i U17 og U20 på kort tid i 2016, så der er det ikke så mye å lære. Men på herresiden, der motstanderne er mye, mye sterkere, er de veldig glad for å få innspill.

GODT HUMØR: Jørn Andersen under den siste treningen før julepausen, på den enorme May Day-stadion i Pyongyang. Foto: , Annemor Larsen, VG

– Så det hadde vært rart å forlate laget etter bare åtte måneder?

– Ja, det hadde ikke vært så morsomt. Jeg har tre-fire forespørsler fra andre land, det blir lagt merke til det vi har gjort. Men det kan jeg heller gjøre senere. Jeg ser hvordan spillerne utvikler seg her, jeg ser hvor fort de nye, unge som slippes til tar nivået og det sportslige gjør at det var veldig fristende å fortsette, sier han.

Klar for del to



Hvilke motstandere som venter i kvalifiseringen til Asiamesterskapet blir trukket i januar. 12 lag er klare, nå kjempes det om de 12 gjenværende plassene i mesterskapet som vil være det første i Asia med 24 nasjoner.

Jørn Andersen har vært trener for Nord-Korea siden 1. mai. Laget har spilt åtte kamper i denne perioden, vunnet seks, spilt én uavgjort og tapt én gang.

Han er nå inne i avslutningsfasen av dette året. Laget har trent to ganger om dagen de siste ukene, men etter to internkamper søndag er «del 1» av prosjektet hans over.

«Del to» starter over nyttår.