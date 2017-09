(Nord-Korea – Libanon 2-2) Seieren glapp langt inn i overtiden, men Jørn Andersen var likevel ganske tilfreds med hjemmedebuten som nordkoreansk landslagssjef.

Han har hatt jobben i 16 måneder, men møtet med Libanon i kvalifiseringen til Asiamesterskapet i 2019 var altså hans første på hjemmebane.

– Jeg er fornøyd med prestasjonen, ikke med resultatet, oppsummerer Andersen.

Libanon sto med full pott (seks poeng) etter seire over Hongkong og Malaysia. To av fire lag går til sluttspillet i Emiratene i 2019. Nord-Korea har åpnet med to uavgjort.

Kampen ble spilt på Kim Il-sung-stadion i Pyongyang foran over 50.000 mennesker, og ifølge Jørn Andersen er ikke byen på noen måte preget av den siste atomprøvesprengningen som ble gjennomført nordøst i Nord-Korea søndag.

Det asiatiske forbundet skriver på sine sider at det var nesten fullt en time før kampstart, og at tusenvis av skolebarn var på plass med hvite skjorter, røde slips og pins med bilder av Kim Jong-un.

Nord-Korea ledet både 1-0 og 2-1. Libanon, trent av Miodrag Radulovic fra Montenegro, var iferd med å miste humøret, og på overtid fikk reserven Maher Sabra rødt kort etter en stygg konfrontasjon med en person fra eget støtteapparat . . .

Likevel gikk det galt for Jørn Andersens lag da et frispark greide å snike seg inn på lengste stolpe bak veterankeeper Ri Myong-guk, mannen som også sto alle tre kampene da Nord-Korea var med i VM i 2010.

– Det var fantastisk stemning, som å være på en kamp i Tyskland. Da vi tok ledelsen tre minutter før slutt så var seieren egentlig i boks. Stadion kokte, folk sto på setene og så slapp vi inn et veldig unødvendig mål over tre minutter på overtid. Derfor er det selvsagt veldig skuffende nå, sier den tidligere Bundesliga-toppscoreren Andersen.

– Var Kim Jong-un til stede?

– Jeg så ham ikke. Jeg har en jobb å gjøre...

PS! Nord-Koreas neste kamp er hjemme mot Malaysia i oktober, et møte som er flyttet på to ganger etter at Kim Jong-uns halvbror ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i nettopp Malaysia.