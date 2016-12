Her feires ny Andersen-kontrakt

PYONGYANG (VG) Her skriver Jørn Andersen (53) under på sin nye kontrakt med Nord-Korea.

Rundt bordet i møterom nummer «6» i etasje nummer tre i hotell Koryo i Pyongyang var to kopier av kontraktene lagt frem, en til Jørn Andersen og en til Kim Jong Sik, fungerende generalsekretær i det nordkoreanske fotballforbundet.

Klokken 19 lokal tid kom fem velkledde personer fra forbundet, deretter Jørn Andersen, i olabukse, dressjakke og pen, hvit skjorte uten slips. Han håndhilste på alle med et stort smil, og den kvinnelige visepresidenten Han Un Gyong ble også møtt med en klem på begge kinn.

Generalsekretær Kim Jong Sik åpnet med å takke Jørn Andersen for jobben i de åtte månedene, tolket av Choe Nam Hyok, direktør i avdelingen for utenlandsforbindelser. Andersen svarte med at han også er takknemlig og roste dem for at han har fått jobbe med et «excellent team».

Så skrev de under på tre kopier av de fem kontraktsidene, før generalsekretæren og Andersen ble servert hvert sitt champagneglass. Andersen skålte for 15 nye suksessfulle måneder, Kim Jong Sik la til «for utviklingen av fotballen i landet vårt», før en kort applaus avsluttet den offisielle seremonien.

– Jeg har egentlig aldri vært i tvil. Jeg har trivdes her fra første stund, med alt egentlig. Det dukket opp noen andre henvendelser, som også hørtes bedre ut økonomisk, men den sportslige utfordringen her er veldig spennende, sier Jørn Andersen, som likevel forteller at noe av det som står skrevet i kontrakten er at han kan bryte den, dersom det dukker opp et fristende tilbud.

– Ja, det kan jeg røpe. Det var en av detaljene jeg ville ha avklart. Kommer det en mulighet som føles enda bedre for meg, kan jeg gå ut av kontrakten mot en kompensasjon, sier han.

SKÅLTE FOR NY KONTRAKT: Jørn Andersen tar en slurk champagne sammen med generalsekretær Kim Jong Sik. I bakgrunnen sekretær Song Hye Yong, til høyre sjefen for «landslagsavdelingen», Yun Jong Su. Foto: , Annemor Larsen, VG

Jørn Andersen bruker ikke noen agent i forhandlingene.

– Det trenger jeg ikke. Dette har jeg gjort så mange ganger.

– Har du gått opp i lønn?

– Det er klart jeg har gjort.

– Mye eller litt?

– Litt.

Kontrakt i nye to år



Andersen har vært i jobben siden 1. mai 2016, og har forlenget til 31. mars 2018, altså nesten to år til sammen hvis han blir sittende. Og dersom han lykkes med å ta Nord-Korea til Asiamesterskapet i 2018, skal man ikke se bort fra at han forlenger avtalen og blir med i mesterskapet året etter.

– Det er det for tidlig å si noe om. Nå skal vi konsentrere oss om å kvalifiseringen til Asiamesterskapet, men det kanskje mest spennende for oss neste år er sluttspillet i Øst-Asia-mesterskapet i Tokyo, der vi møter Japan, Kina og Sør-Korea, og der det er store pengepremier.

– Pengene er viktige for forbundet nå?

– Ja, det er klart at med de politiske sanksjonene mot landet er det en vanskelig situasjon. Men de klarer seg, og har jo greid å forlenge avtalen med en utenlandsk landslagstrener.

Choe Nam Hyok forteller til VG at det aldri var noen tvil om at de ønsket å forlenge kontrakten.

– Andersen har gjort en «very fantastic» jobb. Han har imponert oss, og det viser også resultatene vi har hatt under hans ledelse.